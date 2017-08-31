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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı:

- "Örf ve ananelerimizi gelecek kuşaklara aktarmamıza vesile bu mukaddes bayram günleri, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bizi biz yapan değerlerimize sahip nesiller olarak yetişmelerinde önemli bir fırsattır"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan Kurban Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Örf ve ananelerimizi gelecek kuşaklara aktarmamıza vesile bu mukaddes bayram günleri, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bizi biz yapan değerlerimize sahip nesiller olarak yetişmelerinde önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden olan bu bayramın ülke ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Aziz millet başta olmak üzere tüm İslam aleminin, Milli Eğitim camiasının bayramını kutlayan Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramların ruhuna uygun yaşanmasını, sevgi, saygı ve birlikteliğimizi kuvvetlendiren adımlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, bir olma şuuruyla milletçe daha çok kaynaşmamıza ve kenetlenmemize vesile olmasını diliyorum.

Örf ve ananelerimizi gelecek kuşaklara aktarmamıza vesile bu mukaddes günler, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bizi biz yapan değerlerimize sahip nesiller olarak yetişmelerinde önemli bir fırsattır. Bayramlar değerlerimizi ailemiz, komşularımız ve tüm sevdiklerimizle paylaşma vesilemizdir. Bu vesile ile de muhtaçlara yardım eli uzatılır, dargınlar barışır, sıla-i rahimle akrabalık bağlarımız kuvvetlenir, kültürümüz, milli ve manevi değerlerimiz nesilden nesile aktarılır."

Bakan Yılmaz, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebilecek bayramların daha nicelerine ulaşması ve her haneye sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, öğretmenlere ve teşkilat çalışanların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda ise, "Aileniz ve sevdiklerinizle beraber güzel bir bayram geçirmeniz temennisiyle Kurban Bayramınızı tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar dilerim." temennisinde bulundu.


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Kurban BayramıMEBMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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