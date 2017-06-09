Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın başlayacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) ilişkin, "Sizlerden bu sınavı, yükseköğretim hayatınızla ilgili hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak, gelecek yolunda attığınız bir adım ve güzel bir başlangıç olarak değerlendirmenizi istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yılmaz, yaptığı açıklamada, 10-18 Haziran 2017 tarihleri arasında 5 oturumda gerçekleştirilecek LYS'ye katılacak tüm öğrencilere başarılar diledi.



Mesajında öğrencilere, "Yarınlarımıza yön verecek sevgili öğrencilerimiz" diye seslenen Yılmaz, "Sizlerden bu sınavı, yükseköğretim hayatınızla ilgili hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir fırsat olarak görmenizi ve emeklerinizin karşılığını alarak gelecek yolunda attığınız bir adım ve güzel bir başlangıç olarak değerlendirmenizi istiyorum. Siz gençlerimiz, bizler için de çok kıymetlisiniz." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir sınav asla sizin değerinizi belirlemeyecektir"

Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ve güçlü yarınları inşa edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Unutmayın ki gireceğiniz tüm sınavlar, başarı yolunda yalnız birer basamaktır ve sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav asla sizin değerinizi belirlemeyecektir. Uzun ve yorucu bir süreçte büyük bir azim ve özveriyle bu sınava hazırlandınız ve elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Stresten uzak, dinlenmiş ve olumlu düşünceler içerisinde gireceğiniz bir sınavda daha başarılı olacağınızı unutmayın. Sınav günü sürecinizi olumsuz etkilememesi açısından da zamanı doğru değerlendirmeli, tüm tedbirlerinizi almalı ve sınava geç kalma riskini ortadan kaldırmalısınız."



Gençlere, başaracaklarına olan inançlarını ve öz güvenlerini hiç kaybetmemeleri önerisinde bulunan Yılmaz, "Şunu bilin ki her zaman yanınızda olan aileleriniz ve tüm sevenleriniz bu süreçte de yanınızda olacak ve size destek verecektir. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz gayretin karşılığını alarak belirlediğiniz hedeflere ulaşabileceğiniz başarılı bir sınav süreci geçirmenizi diliyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

