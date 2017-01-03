Milli Eğitim Bakanlığı ile CÜ arasında işbirliği protokolü

SİVAS (AA) - Eğitimde teknoloji kullanımı dersinin seçmeli olarak okutulması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), e-okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nin (MEBBİS) kullanımının eğitim fakültelerindeki öğrencilere öğretilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

CÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan MEB Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, bakanlığın kullandığı EBA, e-Okul, MEBBİS gibi elektronik sistemlerin, üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders olarak yer alacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim girişim ağı olan EBA'da çeşitli eğitim içerikleri bulunduğunu ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilere bunun öğretileceğini belirten Tırnakçı, "Bu anlamda gerek içerik sağlayıcılara ve gerekse öğretmenlerimize eğitim desteği verilmesi, diğer taraftan eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerimizin eğitim süreleri boyunca eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin dersleri almaları, EBA'yı, etkileşimli tahtayı tanımaları, e-okul ve MEBBİS'i kullanabilmeleri için CÜ ile iş birliği yapma kararı aldık." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesine verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Tırnakçı, "Bakanlık olarak eğitim fakültesinde okuyan öğrencilerimize ürünlerimizi ve araçlarımızı kullandırtma anlamında destek vereceğiz." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğünün irtibatı ve ön görüşmeleri sağlayacağını dile getiren Tırnakçı, bakanlık olarak da yapılması gerekenler konusunda sürekli irtibat sağlayacaklarını anlattı. Tırnakçı, "Amacımız hep birlikte geleceğin nesillerini en iyi şekilde yetiştirebilmek. Üniversitemiz, bakanlığımız hep birlikte güzel şeyler yapmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da ikinci dönemden itibaren öğrencilere EBA ile ilgili çalışmalar yaptıracaklarını kaydederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Tırnakçı ve Yıldız protokolü imzaladı.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Eyyup Tanyıldızı, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve CÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu katıldı.