Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin:

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "MEBİM 147, bakanlığın kamuoyu tarafından tanınan yüzü ve bakanlığımızın bütün politika ve önceliklerini paylaşan bir mekanizma konumunda." dedi.

MEB Müsteşarı Tekin, Van'ın Erciş ilçesinde 1 Mart 2012'de, Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla ilgili her türlü talebi, şikayeti etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak, görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 147) ziyaret etti.

Tekin ve beraberindekiler, burada çalışanlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Personelinin bir bölümü engelli olan ve gelen tüm çağrılara uzmanlar tarafından doğrudan cevap verilen merkezde bilgisayar başına oturan Tekin, bir öğretmenden gelen çağrıyı yanıtlayarak sorununun çözümü noktasında elinden geleni yapacağını belirtti.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "MEBİM 147"nin şimdiye kadar yaklaşık 10 milyondan fazla kişiye hizmet verdiğini ifade etti.

İnsanlara yardımcı olmanın ve problemlerini çözmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bundan daha büyük sevinç kaynağı olamaz. Burası gerçekten güzel ve çok iyi çalışıyor. Buraya ilk defa gelip, görme imkanım oldu. Burası cıvıl cıvıl ve işini zevkle yapan gençlerle dolu. Bizler de buraya gelerek, bizlere düşen bir görev var mı, yapabileceğimiz bir şey var mı, sormak ve yerinde görmek istedik. MEBİM 147 bakanlığın kamuoyu tarafından tanınan yüzü ve bakanlığımızın bütün politika ve önceliklerini paylaşan bir mekanizma konumunda."

Yetkililerden "MEBİM 147"ye ilişkin bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrılan Tekin'e, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek eşlik etti.



