Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin:

- "MEBİM 147, bakanlığın kamuoyu tarafından tanınan yüzü ve bakanlığımızın bütün politika ve önceliklerini paylaşan bir mekanizma konumunda"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin:

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "MEBİM 147, bakanlığın kamuoyu tarafından tanınan yüzü ve bakanlığımızın bütün politika ve önceliklerini paylaşan bir mekanizma konumunda." dedi.

MEB Müsteşarı Tekin, Van'ın Erciş ilçesinde 1 Mart 2012'de, Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla ilgili her türlü talebi, şikayeti etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak, görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 147) ziyaret etti.

Tekin ve beraberindekiler, burada çalışanlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Personelinin bir bölümü engelli olan ve gelen tüm çağrılara uzmanlar tarafından doğrudan cevap verilen merkezde bilgisayar başına oturan Tekin, bir öğretmenden gelen çağrıyı yanıtlayarak sorununun çözümü noktasında elinden geleni yapacağını belirtti.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "MEBİM 147"nin şimdiye kadar yaklaşık 10 milyondan fazla kişiye hizmet verdiğini ifade etti.

İnsanlara yardımcı olmanın ve problemlerini çözmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Bundan daha büyük sevinç kaynağı olamaz. Burası gerçekten güzel ve çok iyi çalışıyor. Buraya ilk defa gelip, görme imkanım oldu. Burası cıvıl cıvıl ve işini zevkle yapan gençlerle dolu. Bizler de buraya gelerek, bizlere düşen bir görev var mı, yapabileceğimiz bir şey var mı, sormak ve yerinde görmek istedik. MEBİM 147 bakanlığın kamuoyu tarafından tanınan yüzü ve bakanlığımızın bütün politika ve önceliklerini paylaşan bir mekanizma konumunda."

Yetkililerden "MEBİM 147"ye ilişkin bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrılan Tekin'e, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Van Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek eşlik etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErcişVanYusuf TekinZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5