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Milli Eğitim Bakanlığının müfredat çalışması

- MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş: - "Öğrencilerimizde gerekli yeterlilikleri pratik hayatla iç içe, değerlerimizle bir bütünlük ve ahenk sağlayacak şekilde görmek gerektiğinden hareket ettik. Yeni müfredatta pratiklik kaygısı göz önüne alındı"

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat çalışması

AFYONKARAHİSAR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, yeni müfredatı hazırlarken öğrencilerde gerekli olan yeterlilikleri pratik hayatla iç içe, değerlerler ile bütünlük ve ahenk sağlayacak şekilde görme zorunluluğuyla hareket ettiklerini belirterek, "Yeni müfredatta pratiklik kaygısı göz önüne alındı." dedi.

Durmuş, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda düzenlenen "Değişen ve Yenilenen Yeni Müfredat Bilgilendirme" toplantısında, yeni müfredatla ilgili çalışmaların 2016-2017 öğretim yılında başladığını söyledi.

Dört temel gerekçe üzerinden yeni müfredat çalışmaları yapıldığını belirten Durmuş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizde gerekli yeterlilikleri pratik hayatla iç içe, değerlerimizle bir bütünlük ve ahenk sağlayacak şekilde görmek gerektiğinden hareket ettik. Yani hayatın bizzat içindeki uygulamalarla ilişkili, hayatla bu ilişkileri kurmuş olarak giden bir eğitim süreci yapılandırmamız gerekiyordu. Üniversite ve yüksek öğretimdeki birisi için ihtisas sağladığı bilim dalındaki bilgi, çok önemli olabilir ama ilk, orta ve lisede bunların pratik bağlantıları iyi kurulmamış ise o bilgilerin bir kıymeti, önemi yoktur. O yüzden yeni müfredatta pratiklik kaygısı göz önüne alındı."

Durmuş, beceri ve yeteneklerin, insanların pratik hayat ile yaşanan hayatı arasındaki irtibatı kuran alet edevatları olduğunu vurgulayarak, öğrencilere birtakım yetenek ve beceriler kazandırılması gerektiği için yeni müfredatta bu yönde değişiklikler yapıldığını aktardı.

Teknoloji ve dijital hayatın da güncel olması gerektiğine işaret eden Durmuş, bu konuda da müfredatta değişiklikler yapıldığını bildirdi.

Değerler noktasında yaşanan bazı tecrübelerin de değerler konusunun önemini gösterdiğini anlatan Durmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyadaki yönelimler de göstermiş oldu ki her milletin, her toplumun değerleri onları hem kendi içlerinde bir arada tutan, hem de diğer toplumlarla tanışma, kaynaşma ve bir arada iş yapma becerisi noktasında bir araya getirme yeterliliği sağlayan şeylerdir. Dolayısıyla değerlerimizin de programlarımızda mutlaka yer almasını sağlamamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu dört temel yönelimden yola çıkarak yeni müfredatta değişiklik yapıldı. Bu dört temelin yansımasına odaklandık."

Toplantıya, Durmuş'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ilk, orta ve lise okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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