Milli güreşçilere coşkulu karşılama

YOZGAT (AA) - Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve 66 kiloda bronz madalya elde eden Atakan Yüksel memleketi Yozgat'ta coşkuyla karşılandı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, valilik önünde düzenlenen karşılama programında yaptığı konuşmada Bozok Yaylası'nın iki yiğit evladının hem Yozgat’ın hem de Türkiye’nin gururu olduğunu söyledi.

Sporcuların, Türk'ün gücünü dünyaya gösterdiklerini ifade eden Yurtnaç, bu tür başarıların il için önemli kazanımlar olduğunu belirterek, hem amatör sporu hem de profesyonel sporu desteklerini aktardı.

Valilik olarak sporculara gerekli desteği verdiklerini dile getiren Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Rıza ve Atakan Yozgat'ı çok iyi temsil ettiler, Yozgatlıları ve bizleri gururlandırdılar. Bu başarılarının devamını diliyorum. Bunlar bir vefa örneğidir, birileri yapacak, başaracak bizler de alkışlayacağız, gurur duyacağız. Bu çalışmaların ilimizde artarak devam etmesini diliyorum. Bu kardeşlerimize de hayat boyu başarılar diliyorum. Yaptığı çalışmalarda, ilimizi temsilde gösterdikleri bu güzel başarılardan dolayı hepsinden Allah razı olsun. Anne ve babalarını da tebrik ediyorum. Biz her zaman Rızalar, Atakanlar yetiştirmek için gerekli desteği de sağlayacağız."

Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu da, Kayaalp ve Yüksel'i tebrik etti.





- Rıza Kayaalp: "Bunu sadece bizim tekrarlamamamız gerekiyor"





Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise her zaman Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı söyletmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Sporu bırakıncaya kadar zirvede olmaya devam edeceğine ve çok çalışacağına vurgu yapan Kayaalp, "Ülkemizin bu başarılara, bu şampiyonluklara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olduktan sonra halkımızın, ne kadar çok sevindiklerini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu sadece bizim tekrarlamamamız gerekiyor. 7 kez Avrupa şampiyonu, 3 kez dünya şampiyonu oldum, olimpiyat üçüncülüğüm ve olimpiyat ikinciliğim var. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarını tekrarlamak, 2020’de de alamadığım olimpiyat altın madalyasını kazanmak istiyorum. Çünkü bu kadar şampiyonluğu taçlandırmak güzel olur. Celal Atik, Nasuh Akar gibi olimpiyat şampiyonlarımızın ardından tekrardan bir olimpiyat şampiyonluğu Yozgat'ımıza yakışır." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluklar yolunda yılmadan ilerleyeceklerini ve çok çalışacaklarını belirten Kayaalp, şöyle devam etti:

"Kendim bireysel düşünsem belki de güle oynaya mindere çıkarım ama tüm halkımızın o başarı isteğini düşününce insan biraz daha stres yapıyor, biraz daha zor oluyor, büyük bir ağırlık hissediyoruz üzerimizde. Ama buna da göğüs germesini biliyoruz, bunu da avantaja çevirmesini biliyoruz. Daha sağlam adımlar atarak, daha iyi güreşerek Allah'a şükür sonunda şampiyonluğu ülkemize kazandırıyoruz. İnşallah bundan sonra da yolumuza aynen devam edeceğiz."

Milli güreşçi Atakan Yüksel de Türk bayrağını göndere çektirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Atakan Yüksel, gençlere örnek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İnşallah daha nice başarılar elde edip Yozgat'ımızın, Türkiye'mizin gururlanmasını, bayrağımızın dalgalanmasını sağlar, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletiriz. Bütün amacımız, bütün ümidimiz bu şekilde. İnşallah bizden sonra nice Rıza Kayaalpler, nice Atakan Yükseller yetişir. İnşallah o gençlerimize örnek olup elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından milli güreşçilere hediyeleri takdim edildi.

Karşılama törenine Vali Yardımcıları Şükrü Çakır, Adem Yılmaz ve Salih Altun, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Müftüsü Salih Sezik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.