ADANA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var." dedi.

Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile kentteki tekstil fabrikasını ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen Milli İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Ağbal, yaptığı konuşmada, Adana'nın sanayisi ve ticaretiyle en kritik illerden olduğunu, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasının özel sektör eliyle olacağını anlatan Ağbal, "Hükümet olarak ne ihtiyacınız varsa sizlerden aldığımız destekle bunları yapmaya çalılıyoruz. Yaptığımızı da düşünüyoruz. 16 yıldır Türkiye ekonomisi çok farklı noktalara geldiyse çok ileri noktalara gittiyse sizlerin emeği ve gayreti, bizlerin de vermiş olduğu destekle oldu." diye konuştu.

Ağbal, Türkiye'nin güçlü bir sanayisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin önü açık, geleceği parlak. Türkiye, ileriye dönük en hızlı kalkınacak, en hızlı büyüyecek ülkelerin başında geliyor. Güçlü bir sanayimiz, genç bir nüfusumuz var, dinamik bir girişimciliğimiz var. Dünyada ne olursa olsun iş adamlarımız bunlara karşı büyük bir mücadele veriyor. Özellikle son 2 yıldır yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmak için olağanüstü teşvikler ve destekler veriyoruz. Maliye Bakanı olarak verdiğimiz destekleri ben bile artık sayamıyorum.

Yeter mi? Yetmez, daha fazla vermemiz lazım. İnşallah bunları hep birlikte yapacağız."

- Yeniden yapılandırma

Vergi ve diğer alacakların yapılandırılmasına ilişkin bilgi veren Ağbal, yapılandırma konusunda herkese çağrıda bulunduğunu söyledi.

"Tarihi bir fırsat, büyük bir imkan." diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları ifade etti:

"Vergi ve prim borçlarınızı 36 aya ve 18 taksite kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Bütün vergi ve primler buna dahil. Ayrıca bu yeniden yapılandırma kanununda, yeni getirdiğimiz bir kolaylık var. Bundan önceki yapılandırma kanunlarında bu yoktu. Eğer vergi borcunuzu peşin öderseniz, hesaplayacağımız düşük faizin de yüzde 90'ını bir defa daha siliyoruz. Örnek veriyorum bir milyon lira borcunuz var. Birikmiş 700 bin lira faizi var. Kolay değil, bir milyon 700 bin liraya gelmiş. 31 Temmuz'a kadar başvurmanız lazım. İlk ödeme 1 Ekim'de. Eğer bu bir milyon 700 bin lira borcunuzu 'ben peşin ödeyim' derseniz, hemen hemen bir milyon 20 bin lira verip çıkıyorsunuz. 700 bin liraya yakın faizi siliyoruz. Eğer 2 taksitte ödeyecekseniz muhtemelen bir milyon 40 bin lira ödeyip çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yeniden yapılandırmada faizleri siliyoruz, peşin ödemede önemli bir indirim sağlıyoruz."

Vergi borçlarının yanı sıra işletme kayıtlarının düzeltilmesi konusundaki çalışmalardan da bahseden Ağbal, diğer düzenlemelere ilişkin de bilgi verdi.

Ağbal, her zaman iş dünyasının yanında olduklarını ve olacaklarını ifade ederek, "Gece-gündüz çalışacağız, üreteceğiz ve inşallah Türkiye'yi birlikte büyüteceğiz." ifadesini kullandı.