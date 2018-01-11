"Milli İstihdam Seferberliği"ne ödül

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da "Milli İstihdam Seferberliği Programı"na destek veren işletmelere teşekkür belgesi verildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Ardahan'ın istihdam seferberliğinde 2017'de firma başına istihdamı en fazla artıran iller içerisinde birinci sırada yer aldığını söyledi.

"Sigortalı sayısını yüzde 50'nin üzerinde artıran ilimiz bu teşekkürü hak ediyor." diyen Vali Bilmez, şöyle konuştu:

"Ardahan oransal olarak Türkiye'de birinci oldu. Sizlere, verdiğiniz bu destekten dolayı Ardahan halkı ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ardahanlı iş adamları adına verilen ödülü sizler adına, ilimiz adına Ankara'da aldım. Bugün de 2017 yılında istihdam sağlayan siz değerli iş adamlarımızla bir araya gelerek teşekkür etmek istedik. Bunun için toplandık. Bize bu onuru yaşattığınız için arkadaşlarla bir araya gelerek bugün size teşekkür etmek istedik."

Ülkede bir kişiye istihdam sağlayanın, bir kişiye ekmek verenin kendileri için son derece önemli olduğunu anlatan Bilmez, bu nedenle her türlü takdiri hak ettiğini dile getirdi.

Bilmez, Ardahan ve Türkiye'nin kalkınması ve hak ettiği noktaya en kısa sürede ulaşması adına aynı tempoda devam etmek istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 2017 yılı içerisinde istihdamını artıran iş adamları ve esnafa, Vali Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ATSO Başkanı Çetin Demirci ve diğer yetkililer tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.











