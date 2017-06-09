"Milli Kütüphane Başkanları Birliği" için hazırlıklar tamam

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Kütüphane Başkanı Zülfi Toman, Türkiye'nin öncülüğünde kurulma çalışmaları tamamlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Topluluklar Milli Kütüphane Başkanları Birliği'ne yönelik, "Şu anda Azerbaycan, Başkurdistan, Gagavuzya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Tataristan ve Türkiye birliğin içerisinde. En son Moğol Büyükelçisi de bizi ziyarete geldi, Moğolistan da bu birliğe katılmayı arzuluyor." dedi.

Toman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin girişimleri ve hali hazırda 9 ülkenin katılımıyla "Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Topluluklar Milli Kütüphane Başkanları Birliği" kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin öncülüğünde birliğin kurulma çalışmaları kapsamında, "Türk Dili Konuşan Ülkeler Milli Kütüphane Başkanları Konferans"larının düzenlendiğini belirten Toman, Ankara'da geçtiğimiz yıl kasım ayında düzenlenen konferansla da birlik kurulması yönünde karar alındığını kaydetti.

Toman, birlik üyesi ülkelerin bu ay içerisinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da tekrar bir araya geleceğini ve Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Akraba Topluluklar Milli Kütüphane Başkanları Birliği olarak adlandırılacak yapıya yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

- "Kütüphaneciliği geliştirmeyi hedefliyoruz"

Toman, Türkiye'nin bu birliğin başkanı olduğunu belirterek, birliğin kurulma amacına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Amacımız, Türk Dilli Ülkeler Milli Kütüphane Başkanları Birliği'ni kurarak özellikle kendi hinterlandımızı oluşturabilmek. Etki alanımızı, işbirliklerimizi bu yapıyla yürütebilmek gayretindeyiz. Dünyada bu konuyla ilgili, CNL (Fransa Ulusal Kitap Merkezi), IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu) gibi kütüphanecilik alanında birlikler var. Biz de Türk Dilli Ülkeler Milli Kütüphane Başkanları'nı bir çatı altında toplamak, yapacağımız ortak projelerle ülkelerin kültürel diplomasisine daha fazla katkı sunabilmek ve bilgi alanında yürüteceğimiz iş birlikleriyle kütüphaneciliği geliştirmeyi hedefliyoruz."

- "Niyetimiz, Balkanlar'da da bir açılım yapabilmek"

Zülfi Toman, birlik nezdinde yapılacak çalışmalara yönelik de şunları söyledi:

"Kaynak alışverişi, teknolojik iş birliği var. Ayrıca ortak yayın çalışması olacak. Yine her ülkenin Milli Kütüphane çatısı altında, Türk dünyası ile ilgili özel alt tematik kütüphaneler kurulacak. Karşılıklı personel değişimi yapılarak kütüphanecilik alanında bir nevi oryantasyon eğitimi gibi bazı çalışmalar da yürütülecek."

Astana'daki toplantıda bilgi teknolojilerinin milli kütüphanelerde uygulanmasıyla ilgili görüşmelerin yürütüleceğini ifade eden Toman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Azerbaycan, Başkurdistan, Gagavuzya, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Tataristan ve Türkiye birliğin içerisinde. En son Moğol Büyükelçisi de bizi ziyarete geldi, Moğolistan da bu birliğe katılmayı arzuluyor. Özbekistan ve Türkmenistan bu yapının içerisinde yer alıyor. Rusya'da Türk dilli olup da henüz bu birliğe dahil olmamış özerk cumhuriyetler var. Bu konuyla ilgili çalışmalar da yürüyor. Niyetimiz, Balkanlar'da da bir açılım yapabilmek. Balkan ülkelerinin de bazılarını bu birliğin içerisine 'akraba ülke', kimini de 'gözlemci ülke' statüsünde dahil edebilmek."

- Kütüphaneler "ortak yayın" yapacak

Birliğin, Türkiye öncülüğünde yeni bir projeyi de hayata geçirmeyi planladığını kaydeden Toman, "Ülkelerin milli kütüphanelerinin sanal ortamda konuşur hale getirilmesi ve burada belirlenecek temalara yönelik de ortak yayın yapılmasına yönelik hazırlık içerisinde olacağız. Bu, telif sorunu olmayan yayınlarla ilgili bir çalışma." dedi.

Toman, projenin sanatla ilgili bir ayağı bulunduğunu belirterek, "Bir sanat portalı oluşturmak ve bu sanat portalında tek dokunuşla ülkelerin portföyünde bulunan sanatsal üretimlerine araştırmacıların ulaşımlarını sağlamak hedefleniyor." ifadesini kullandı.

- Kur'an-ı Kerim işli İran Halısı Milli Kütüphane'de

Öte yandan, Milli Kütüphane Başkanlığı olarak ülkelerle yapılan protokoller kapsamında sergi ve etkinliklere de ev sahipliği yaptıklarına değinen Toman, şu anda İran'ın Tebriz şehrinden getirilen Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin işlendiği halının Milli Kütüphane'de sergilendiğini bildirdi.

Tebriz'de sanatçı ve akademisyenlerin yaklaşık 8 yıllık çalışması sonucunda İpek halıya Kur'an-ı Kerim ayetlerinin dokunduğunu anlatan Toman, Milli Kütüphane'de bir bölümü sergilenen halının görülmeye değer özel bir çalışma olduğunu vurguladı.