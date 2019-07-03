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Milli Muharip Uçak için teknisyen yetiştirilecek

- TUSAŞ ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için teknisyenler yetiştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı

Milli Muharip Uçak için teknisyen yetiştirilecek
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ANKARA (AA) - Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri teknisyenlerini yetiştirmek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Çelik, savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirilmesi amacıyla protokol imzaladı.

Protokol kapsamda, Ankara Kızılcahamam’daki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ismi, "TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" olarak değiştirilecek.

İş birliği çerçevesinde, lise öğrencilerine TUSAŞ’ta staj imkanı sağlanacak. Okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilecek, eğitim öğretim faaliyetleri TUSAŞ’ın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanacak.

Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere TUSAŞ tarafından burs verilecek ve mezun olacak öğrenciler arasından TUSAŞ’ın uygun bulduğu kişilerin istihdamı sağlanacak.

Bu sayede TUSAŞ, Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini yapacak teknisyenleri yetiştirecek.

İş birliği çerçevesinde TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunlarından, araştırma üniversitelerinin savunma sanayi ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yüksek öğrenimleri sırasında burs verilecek.

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