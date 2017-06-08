ANKARA (AA) - Mi̇lli̇ Savunma Bakanı Fikri Işık, başlatılan Milli Muharip Uçak Projesi'nde (TF-X) uçağın en kritik parçalarından motorunun da Türk mühendislerince üretilmesine gayret ettiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Işık, Savunma Sanayii Müsteşarlığındaki iftara katıldı.

Müsteşarlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Işık, 35 milyar doları geçen proje stokuyla Savunma Sanayii Müsteşarlığının Türkiye'de en çok proje üreten kurumların başında geldiğini söyledi.

Kararlı ve yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli bir noktaya geldiğine dikkati çeken Işık, savunma sanayisinde kritik teknolojilere daha fazla yoğunlaşılacağını belirtti.

Işık, "Milli muharip uçağımızı yapacağız, motorunun da yerli olması için gayretimizi sürdüreceğiz, kolay olmadığını biliyoruz ama ekip çalışmasıyla başaramayacağımız bir şeyin olmadığını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.