Milli Piyade Tüfeği sayısı artıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu, 2 bin 680 adet Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) teslimatını gerçekleştirdi. Kurum, MPT-76 için sahra ve birlik seviyesine uygun eğitim videoları hazırlatacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi için MKE ile 20 bin, Kale Kalıp ile 15 bin 14, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ile 10 bin adetlik sözleşme imzaladı.

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hafif silah ihtiyacının karşılanması hedeflenen projede, üretim ve teslimat çalışmaları sürüyor.

İlk seri üretim sözleşmesini imzalayan MKE, bugüne kadar SSM'ye partiler halinde 2 bin 680 tüfek teslim etti. Kurumun bu ay yeni bir teslimat yapması bekleniyor.

MKE, üretim süreci devam ederken MPT-76 için sahra ve birlik seviyesine uygun eğitim videoları hazırlatmak üzere harekete geçti. Kurum bu amaçla hizmet alımı yoluna başvuracak.

MPT-76 için hazırlanacak eğitim videosunda modellerden yararlanılacak. Çekimlerde yer alacak modeller, TSK'nın kullandığı askeri kamuflajlarla görev yapacak.

Video çekimi gerçekleştirilecek tüfek 16 ana komple, 32 alt komple ve 286 parçadan oluşuyor. Video, öncelikle tüfeğin ana komplelere ayrılmasıyla başlayacak ve ana kompleler alt komplelere, alt kompleler parçalara ayrılacak. Sökme işleminin tamamlanmasından sonra parçalar en son sökülen parçadan başlamak kaydıyla belli bir sıra takip edilerek alt kompleler ve ana kompleler oluşturulacak ve tüfek toplanacak.

Tüfeğin sökme ve takma video çekimlerinin tamamlanmasından sonra bakımı, temizliği ve yağlanması gibi hususları içerecek şekillerde ayrı bir çekim yapılacak.

Çekimler aynı anda 2 farklı açıdan gerçekleştirilecek. Çekimlerden biri detayların daha iyi anlaşılabilmesi için yakın mesafeden, diğeri uzak mesafeden yapılacak.

Sökme-takma işlemlerinde aynı anda üçüncü bir açıya da ihtiyaç olan kısımlarda, yakın ve uzak mesafeden çekimlere ek, aynı anda üçüncü bir kayıt alınacak.

Montaj aşamasında farklı açılardan çekilen görüntülerin üçü de kullanılacak.

Çekimler bittikten sona MKE Kurumu Silah Fabrikası Müdürlüğü tarafından kayıtlar "birlik seviyesi" ve "sahra seviyesi" şeklinde 2 bölüme ayrılacak.

Eğitim videosunun hazırlanmasında silah montajıyla ilgili 3D animasyonlardan yararlanılacak, seslendirme yapılacak.

Videolar özel olarak hazırlanacak DVD'lere kaydedilerek idareye teslim edilecek. Sahra ve birlik seviyesine yönelik 500'er olmak üzere toplam bin DVD'nin teslimatı gerçekleştirilecek.



