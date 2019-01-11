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Milli Piyango'dan "5 bilen" açıklaması

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü: - "Önceki yıllarda da 4 kez bin 901'den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir" - "Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmektedir"

Milli Piyango'dan
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ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 5 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısının bin 901 olmasına ilişkin iddialara yanıt verilerek, "Önceki yıllarda da 4 kez bin 901'den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir." ifadesi kullanıldı.

MPİ Genel Müdürlüğünce, bazı haberlere konu olan 5 Ocak'taki Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu çekilişte toplam 7 milyon 928 bin 168 kolon oyun oynandığı ve bin 390 farklı bayiden oynanan bin 878 bilete toplamda bin 901 adet 5 ikramiyesinin isabet ettiği aktarıldı. Önceki yıllarda 4 kez bin 901'den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olduğuna işaret edilen açıklamada, 4 Ekim 1997'deki çekilişte 2 bin 543 kişi, 2 Ocak 1999 tarihli çekilişte 2 bin 533 kişi, 18 Eylül 2004 tarihli çekilişte 2 bin 509 kişi, 16 Ocak 1999 tarihli çekilişte 2 bin 427 kişinin 5 bildiği bildirildi.

Açıklamada, Sayısal Loto'nun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişinin 5 bildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmekte olup, çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkanı bulunmaktadır."

Açıklamada, 5 Ocak çekilişinde, 5 bilen biletlerin oynandığı iller ve bayi sayıları da aktarıldı.

Buna göre, 77 ildeki bin 390 bayide 5 bilen biletler oynandı. Bu kapsamda 5 bilen biletlerin en fazla oynandığı yer 389 bayiyle İstanbul oldu. Bu ili, 140 ile İzmir, 118 bayiyle Ankara izledi.

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5 Bilen5 Ocak çekilişiCekilisMilli Piyango İdaresiSayısal Loto
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