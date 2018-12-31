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Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi

- İkramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi
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ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

İdarenin internet sitesinde yayımlanan listeye göre ikramiye tutarları ve kazanan numaralar şöyle:

70 milyon lira7615536 7 milyon lira9915188 1 milyon lira0486336192666628752533250156552833461311778233872897711106104632136781 100 bin lira010356009247161131242196236536931866112732740827688386370133578094767912216012242485491281062235778053948992080801915981031575123234223955755726108623181485271379932306067031311204291522796271294458414166553565 10 bin lira0064351108998421378314010699556298361107407042930858612502273001162214232836041045755592621613172672249938653551027502612390182331038413001256291656153438730780788261720288843139163124685564167002563052461656307443529905537703117851414149281254642555545634563634837574727149116053040596015708153370692433247957179566470203760521292113570418959174275233908794564984572266466442247750400941113806236401877083350581948956555723211667025080215129741612072133218799523532471501824858015476702120803311797821260775428190981635342075294592583780367106788181550981331008344192009124361267553102705954746694375183266419885420090071420913153854045545869959607256961375850894399317941021024211145139215075474455 5 bin lira00255071280694234428835789544889328607809071553188360173006705513265972364695362362949217676101150715796583815840180365132913224008593646728493907861138497192920850039502139891358547240402536921234940793613423971948148527892036667114779552472219371460249738456257787720103085322740456023148611125100403819554501023562978407226164866880305307981516171251345538654645011057630281672644698765241057178515645302532197388473151099706310117727271987972090636411168039326365543953742513037063912757364898889443206539761743897267667540123465135668642731473762458953591067153919183362782621411320151490116431862743793889821230785120192213028832864146873522186865099267500066899656508075801980899288369442645175400353657411575284629003778080895920144982937694432561054400236582514760078490553370819488201647029806804332352551308566493087629206907808108287792065261298551443373505564393674548476566719240785083246421197143065605445617056220636766694776261592699940873912212224131131284545492570875268409767765588929578208822632213343323102646089845726900684485777686219308788091419122430403247628464059958027966977354782826994593520941438225559133660724649320582165569785917834690979848309852662265937340380546672135923323701002379191229825249118453322916493414866471333559974097069429796217799198081200814229972634736204716272601046870969178139926994753212187552322191349094248773676071719709850983336159961621Bin lira010720095271227844321310363914566545709714898439043315114566243096333360379585571724727629924500050673126799251467351070429153579692739043929000052473127341285256355400432187602089755807963454069480150356286672356054484142658374802880965174069977180634316420361080484331678511822703975966072615206867 400 lira01726114793309147046600207092177996866320185716140332224870760022719537799987299019622024534253490826150372244788968732403003221263528951548617627249880139885580312123981369045171662359730218054791807046972521238065520796302774035812419224305836254903979754235631727405282341926460608026487432225469064287742408350893695088492728643339565336436876664846129404209630276934363558104651097672985452983061028728343447695894466147768858622398604109933112345920593906960677586865159943611380322174698460003 300 lira0170139626984479559764347122779102941504288148885836648072207941088315263502515659996664722983300994216036695165632467337422910313412180372455916427701976199689200 lira054139191325424693770805092155228372479699798954137187296386 140 lira17274344727799 Amorti49 70 bin lira (Teselli)061553671155367612536761550676155357615586761853676855361615536721553676135367615516761553776155967619536769553626155367315536761453676155267615538761563676255367715536361553674155367615036761553076155397615736763553678155364615536751553676151367615531761554676158367645536791553656155367605536761523676155327615556761593676555368615536661553676105367615336761553376155667616536766553696155367015536761153676154367615534761557676175367675536
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