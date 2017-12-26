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Milli Saraylar'ı 1 milyon 100 bin kişi gezdi

- 2017 yılında Dolmabahçe Sarayı'nı 630 bin kişi gezdi

Milli Saraylar'ı 1 milyon 100 bin kişi gezdi

İSTANBUL (AA) - TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylara bağlı bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları 2017 yılı boyunca bir milyon 100 bin kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli Saraylara bağlı tarihi mekan ve müzeler, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Dolmabahçe Sarayı, 335 bini yabancı ziyaretçi olmak üzere, toplam 630 bin kişiyi konuk etti.

Beylerbeyi Sarayı'nı 95 bin, Ihlamur Kasrı'nı 84 bin, üç yıl önce açılan Milli Saraylar Resim Müzesi'ni ise 65 bin kişi gezdi.

Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü ve Beykoz Kasrı ise 2017 yılında 226 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Milli Saraylar'ın elde ettiği gelir ise toplam 20 milyon liraya ulaştı.

2016 yılındaki ziyaretçi sayısı, 920 bin olarak belirlenmişti.

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