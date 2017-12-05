Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Kolombiya'da

BOGOTA (AA) - Başkent Bogota'daki fuar ve kongre merkezi Corferias'ta düzenlenen ve Türkiye'den Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, (STM) ASELSAN ve Otokar'ın katıldığı EXPODEFENSA 2017 başladı.

Fuar alanındaki Türk firmalarının stantlarını, beraberindeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve Bogota Büyükelçisi Engin Yürür'le ziyaret eden Alpay, temsilcilere çalışmalarında başarılar diledi.

Alpay daha sonra Kolombiya Hava Kuvvetleri Komutanı General Carlos Eduardo Bueno Vargas'la görüştü. Kolombiyalı komutan, STM'nin standındaki kamikaze drone Alpagu'yu uzun süre inceledi.

Bakan Yardımcısı Alpay ve beraberindeki Türk heyetinin, Ekvador Savunma Bakanı Patricio Zambrano ve bu ülkenin Bogota Büyükelçisi Rafael Paredes Proano ile görüşmesinde iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Brezilya Savunma Sistemleri Pazarlama Direktörü Marcelo Francisco Campos'la da bir araya gelen Alpay, görüşmenin ardından Campos'a çini tabak hediye etti.

Şuay Alpay'ın, Kolombiya Savunma Bakan Yardımcısı Jose Javier Perez Mejia ile yaptığı ve iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin ele alındığı görüşmeye fuardaki tüm Türk temsilcileri katıldı.

Görüşmede Alpay, Türkiye gibi Kolombiya'nın da yıllardır terörle mücadele ettiğini ve buna bağlı olarak büyük acılar yaşadığını belirtti.

Alpay, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilk karşı çıkan ve Türkiye'ye destek veren ülkelerden olmasından dolayı Kolombiya'ya teşekkür etti. FETÖ'nün kanlı bir terör örgütü olduğuna dikkati çeken Alpay, Kolombiya'dan bu örgüte ait yapıların da bir an önce kapatılmasını ve tasfiye edilmesini beklediklerini ifade etti.

Mejia ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay'ın Kolombiya'da olmasının da Türk hükümetinin, Kolombiya'ya verdiği önemi gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin, savunma sanayindeki yeteneklerinin çok iyi biliyorum." diyen Mejia, iki ülke arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesinin sürdürüldüğünü vurguladı.

EXPODEFENSA 2017 yarın sona erecek.

Muhabir: Lokman İlhan