Milli Savunma Bakanı Canikli: (2)

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Hamburg'da borsa yoktu ama öyle biliniyordu. Bu, bilinen ve fındık borsasının hiç üretimi olmayan Almanya'da olmasıyla ilgili husus, bugünden itibaren tarihe karışmıştır. Bundan sonra borsa Türkiye'dedir, Giresun'dadır." dedi.

Canikli, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, söz konusu tesisin, fındıkla ilgili bundan sonra gerçekleştirilecek işlemler dikkate alındığında fındığın gerçek anlamda altın olmasının önünü açacak proje olduğunu söyledi.

Projenin, fındıkla ilgili reform mahiyetinde hatta bir adım da ileri giderek devrim mahiyetinde olduğunun özellikle altının çizilmesi gerektiğini vurgulayan Canikli, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Canikli, uzun yıllardır fındık konusu gündeme geldiğinde hep "Niye fındığın borsası, hiç üretimi olmayan Almanya’da, Hamburg’da kurulur da Türkiye’de olmaz, Doğu Karadeniz’de olmaz, Giresun’da olmaz?" diye konuşulup tartışıldığına dikkati çekti.

Canikli, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarım biraz önce ifade ettiler, Hamburg’da borsa yoktu ama öyle biliniyordu. Bu, bilinen ve fındık borsasının hiç üretimi olmayan Almanya’da olmasıyla ilgili husus, bugünden itibaren tarihe karışmıştır. Bundan sonra borsa Türkiye’dedir, Giresun’dadır. Üretim de Türkiye’dedir, fiyatının arz ve talebinin belirlendiği borsa da bundan sonra burada, bu binada hizmet etmeye devam edecektir, bu açıdan bakıldığında son derece önemlidir."

- "Destek bundan sonra da verilmeye devam edilecek"

Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın fiyatlardaki dalgalanmayı en aza indirecek, dalgalanmayı büyük oranda ortadan kaldıracak mekanizma, sistem olduğu bilgisini paylaşan Canikli, "Hasat zamanı piyasaya yoğun olarak geldiği bu dönemlerde, içinde bulunduğumuz dönemlerde, vatandaş bir an önce ihtiyacı var, başka nedenlerle ürününü piyasaya getiriyor ve paraya çevirmeye çalışıyor. Böyle olduğu zaman da o kadar çok yoğun ürün kısa dönem içerisinde piyasaya geldiği zaman da fiyat kaçınılmaz olarak aşağı geliyor. İşte bu yatırım, bu sistem üreticimizi o anda malını piyasaya vermek zorunda bırakmayacak olan bir sistemdir." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, bu sistemin devletin fındığa bundan sonra da destek vermesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacağına işaret ederek, "Bunu da açık bir şekilde söyleyelim. Bugüne kadar vermiş olduğumuz destek bundan sonra da verilmeye devam edilecek. Eğer bu destek verilmezse rekoltenin yüksek olduğu dönemlerde, fındığın fiyatının tepe taklak aşağı gitmesini hiç kimse engelleyemez." şeklinde konuştu.

Belli dönemleri, dumanlı havayı bekleyip üretimin yüksek olduğu dönemlerde üzerinde oyunlar oynayarak fındık fiyatını aşağı çekmek isteyenler olduğunu her zaman bildiklerine dikkati çeken Canikli, "Onlara da buradan bir kez daha sesleniyoruz: Boşuna beklemeyin, bundan sonra da üreticimizi, fındık üreticimizi kesinlikle o spekülatörlere ezdirmeyeceğiz, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz, herkesin içi rahat olsun." dedi.

Nurettin Canikli, şöyle konuştu:

"Özellikle bugüne kadar fındık üreticisine verilen bu desteklerden dolayı Giresun Milletvekili, bölge milletvekili olarak hükümete ve bu politikaların yürütücüsü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza, Bakanımıza, Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza ve Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Elbette bütün bu talimatlar, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından veriliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bunların hayata geçirilmesi sağlanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da piyasada olan biteni inanın, bakın, günlük olarak takip ediyor, her gün takip ediyor. Amaç nedir? Üreticinin kesinlikle spekülatörlerin elinde zarar görmemesidir.

Sadece biz takip etmiyoruz, en üst seviyede Cumhurbaşkanımız, olan biten her şeyi günlük takip ediyor, bu açıdan da herkes müsterih olabilir."

TMO'nun bugünkü fiyatının alt sınır olduğunu belirten Canikli, "Bakın, ilan ediyorum, bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin ilan ettiği fiyat, bundan sonraki yıllar için de tabii üzerine enflasyon kadar bir fark konularak taban fiyattır, bunun altına düşmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek." diye konuştu.

Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşcı, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

(Bitti)