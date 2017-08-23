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Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.Canikli, ABD'li mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.ABD Savunma Bakanı Mattis tören kıtasını, elindeki nota...

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi.

Canikli, ABD'li mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

ABD Savunma Bakanı Mattis tören kıtasını, elindeki nota bakarak "Merhaba asker, nasılsın?" diyerek selamladı.

Törenin ardından, Canikli ve Mattis, Bakanlık binasına geçti.

Konuk bakanın, Bakanlık anı defterini imzalamasının ardından, iki bakan baş başa görüştü. Daha sonra Canikli ve Mattis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James MattisMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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