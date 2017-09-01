Milli Savunma Bakanı Canikli bayramı Namazdağı'nda karşıladı

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nde, terörle mücadele operasyonları kapsamında Fırtına obüsleriyle yapılan top atışlarını takip etti.

Şırnak'ta askeri birliklerdeki incelemelerini sürdüren Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'nde Mehmetçik'le bayramlaştı.

Bakan Canikli, buradan askeri helikopterle Namazdağı Üs Bölgesi'ne geçti. Bin 990 rakımlı üs bölgesinde tören kıtasını selamlayan, anı defterini imzalayan Canikli, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra üs bölgesindeki Fırtına obüsleri ile Yassı Dağ (Ciraf) bölgesine terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan top atışlarını takip eden Bakan Canikli, burada görevli Mehmetçik'le de bayramlaştı.

Öte yandan Bakan Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'ndeki ziyareti sırasında, bazı askerleri aileleriyle görüştürdü. Telefonundan aradığı askerlerin yakınlarıyla kendisi de konuşan Canikli, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. Asker yakınları Canikli'nin sesini duyduktan sonra kısa süreli şaşkınlık yaşarken askerlerden Mehmet Akif Abdioğlu'nun ağabeyi "şaka mı" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Mehmetçiklerin yakınları Bakan Canikli'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Canikli'ye ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı da eşlik etti.

Canikli'den bayram mesajı

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Canikli, Kurban Bayramı mesajında da "Devletimiz ve milletimiz, Arakan'dan Pakistan'a, Suriye'den Somali'ye, Sırbistan'dan Filistin'e kadar dünyanın her bölgesindeki mazlum ve mağdur halklara yardım elini uzatmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Canikli, toplumsal birlik ve beraberliğin manevi iklimde pekiştiği, milli ve manevi duyguların ruhları sarmaladığı bayrama ulaşmanın hazzının yaşandığını belirtti.

"TSK, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 15 Temmuz ruhu ve bağımsızlık ülküsü ile bizi tek millet haline getiren kutlu değerlere dört elle sarılmaktan asla vazgeçmeyecektir. Bu vesileyle eşsiz fedakarlıklarını asla unutmayacağımız aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Bedenini vatan için siper eden şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için ülkemizin her bir köşesinde ve sınır ötesinde vazife başında olan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara, zulme uğrayan mazlumlar için kurtuluşa vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Muhabir: Sarp Özer, Sinan Uslu