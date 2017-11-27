Milli Savunma Bakanı Canikli milli muharip uçağı için tarih verdi

LONDRA(AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Başbakan Binali Yıldırım'ın İngiltere temaslarına eşlik etmek üzere bulunduğu Londra'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Milli Muharip Uçak TF-X’in Türkiye için önemli bir proje olduğunu belirten Canikli, "Olabilecek en kısa süre içerisinde bütün aşamalarını gerçekleştireceğiz. Hiçbir gecikme olmayacak. Tarih vermeyeyim ama şu anda temel hedefimiz 2023’te havalandırmak." dedi.

Projenin esas itibarıyla Türkiye’nin ihtiyacı olarak ortaya çıktığını ifade eden Canikli, birçok ülkeden teknoloji transferi anlamında destek alındığını, İngiltere'nin de bu çerçevede projeye dahil olduğunu söyledi.

Canikli, henüz net olmamakla birlikte İngiltere'nin de bazı ihtiyaçlarını bu projeden karşılama ihtimalinin gündeme geldiğini de kaydetti.

"İngiltere'nin de kendi savaş uçağının bir kısmını ez azından karşılaması halinde, çok daha sofistike bir ürün olarak ortaya çıkar. O açıdan önemli." diyen Canikli, motorla ilgili çalışmaların ise birkaç farklı kanaldan yürütüleceği bilgisini verdi.

Çok sayıda platformda aynı anda yürütülen çalışmaların projelerin tamamlanmasına daha büyük katkı sağladığını vurgulayan Canikli, "Tek bir firmaya, tek bir ülkeye bağlı kaldığınız zaman projenin belli bir aşamasında farklı sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. A ülkesi, B firmasıyla falan alakası yok. Projenin 3. yılında, 4. yılında geldiğiniz o noktada tek bir firmayla çalışıyorsunuz. Yani alternatifi yok firmanın. Tabii bu elini bize karşı güçlendiriyor. Büyük, önemli, stratejik, uzun vadeli projelerde özellikle teknoloji transferini de istediğimiz projelerde yedekli çalışmak lazım." diye konuştu.

S-400 füze sistemi

Türkiye'nin benzer bir yolu hava savunma sistemi konusunda da izlediğini anlatan Canikli, S-400 füze sistemi alımının da bu bağlamda gündeme geldiğini söyledi. Bir yandan da Eurosam ile füze sistemi geliştirme, üretme ve kullanma yoluna gidileceğini ifade eden Canikli, "Bizim amacımız kesinlikle Türkiye’nin bu teknolojiye sahip olmasını sağlamak. Birinci hedefimiz bu." görüşünü dile getirdi.

S-400 füze sisteminin de Türkiye'ye 2019'da geleceğini belirten Canikli, "Sorun yok. O iş bitti. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Kullanıma ilişkin bütün kontrol bizde olacak. Dost düşman tanıma sistemi de değiştirilecek. Dolayısıyla NATO unsurları için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. NATO ile entegre değil ama tehdit oluşturmuyor." diye konuştu.

Muhabir: Tayfun Salcı-İnci Gündağ