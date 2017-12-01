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Milli Savunma Bakanı Canikli, Romanya Milli Günü törenine katıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli, Romanya Milli Günü dolayısıyla Zafer Takı Meydanı'nda düzenlenen resmi törene katıldı. Törende Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerlerden oluşan "Bayrak Kıtası" da geçiş yaptı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, Romanya Milli Günü törenine katıldı

BÜKREŞ

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Romanya Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resmi törene katıldı.

Canikli, özel davetli olarak geldiği Bükreş'te, Savunma Bakanlığındaki temaslarının ardından kutlamaların yapılacağı Zafer Takı Meydanı'na geçti.

Meydandaki tören askeri bandonun yerini almasıyla başladı.

Aralarında Bakan Canikli'nin de bulunduğu yabancı davetlilerin tören için hazırlanan platformdaki yerlerine geçmelerinin ardından alana Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis geldi.

Askeri birlikleri selamlayan Iohannis'in tören alanındaki yerini alması sonrasında askeri bando tarafından Romanya ulusal marşı çalındı. Marş sırasında top atışları gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Iohannis'in Zafer Takı'na çelenk bıraktığı tören resmi geçitle devam etti.

Romanya silahlı kuvvetlerine bağlı birlikleri geçiş yaptığı törende askeri helikopterler ve uçaklar da alanın üzerinden uçtu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği törende diğer devletlerin askerlerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askerlerden oluşan "Bayrak Kıtası" da geçiş yaptı.

Muhabir: Sarp Özer

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DünyaMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliRomanya Cumhurbaşkanı Klaus IohannisRomanya Milli Günü
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