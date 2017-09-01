Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz
Bilinmeyen numaraya son
Bilinmeyen numaraya son
Eğitim masrafı beşikte başlıyor
Eğitim masrafı beşikte başlıyor

Milli Savunma Bakanı Canikli, Şırnak'ta

- Canikli, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nde, terörle mücadele operasyonları kapsamında Fırtına obüsleriyle yapılan top atışlarını takip etti

Milli Savunma Bakanı Canikli, Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nde, terörle mücadele operasyonları kapsamında Fırtına obüsleriyle yapılan top atışlarını takip etti.

Şırnak'ta askeri birliklerdeki incelemelerini sürdüren Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'nde Mehmetçik'le bayramlaştı.

Bakan Canikli, buradan askeri helikopterle Namazdağı Üs Bölgesi'ne geçti. Bin 990 rakımlı üs bölgesinde tören kıtasını selamlayan, anı defterini imzalayan Canikli, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra üs bölgesindeki Fırtına obüsleri ile Yassı Dağ (Ciraf) bölgesine terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan top atışlarını takip eden Bakan Canikli, burada görevli Mehmetçik'le de bayramlaştı.

Öte yandan Bakan Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'ndeki ziyareti sırasında, bazı askerleri aileleriyle görüştürdü. Telefonundan aradığı askerlerin yakınlarıyla kendisi de konuşan Canikli, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. Asker yakınları Canikli'nin sesini duyduktan sonra kısa süreli şaşkınlık yaşarken askerlerden Mehmet Akif Abdioğlu'nun ağabeyi "şaka mı" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Mehmetçiklerin yakınları Bakan Canikli'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Canikli'ye ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı da eşlik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Görmeç Üs BölgesiMehmetçikMilli Savunma Bakanı Nurettin CanikliNamazdağı Üs Bölgesişırnak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5