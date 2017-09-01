Milli Savunma Bakanı Canikli, Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bin 990 rakımlı Namazdağı Üs Bölgesi'nde, terörle mücadele operasyonları kapsamında Fırtına obüsleriyle yapılan top atışlarını takip etti.

Şırnak'ta askeri birliklerdeki incelemelerini sürdüren Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'nde Mehmetçik'le bayramlaştı.

Bakan Canikli, buradan askeri helikopterle Namazdağı Üs Bölgesi'ne geçti. Bin 990 rakımlı üs bölgesinde tören kıtasını selamlayan, anı defterini imzalayan Canikli, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra üs bölgesindeki Fırtına obüsleri ile Yassı Dağ (Ciraf) bölgesine terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan top atışlarını takip eden Bakan Canikli, burada görevli Mehmetçik'le de bayramlaştı.

Öte yandan Bakan Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'ndeki ziyareti sırasında, bazı askerleri aileleriyle görüştürdü. Telefonundan aradığı askerlerin yakınlarıyla kendisi de konuşan Canikli, onların Kurban Bayramı'nı kutladı. Asker yakınları Canikli'nin sesini duyduktan sonra kısa süreli şaşkınlık yaşarken askerlerden Mehmet Akif Abdioğlu'nun ağabeyi "şaka mı" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Mehmetçiklerin yakınları Bakan Canikli'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Canikli'ye ziyaretleri sırasında Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı da eşlik etti.