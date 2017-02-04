Milli Savunma Bakanı Işık: (3)

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu bir hükümet değişikliğidir, asla bir rejim değişikliği değildir. Türkiye hiçbir zaman diktatörlere prim vermez. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Kim diktatörlüğe heveslenirse ilk, sandıkta cevabını alıyor." dedi.

Işık, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tekrar sandığa gittiğini belirterek, sandığa alışkın olduklarını söyledi.

Son 14 yılda 12-13 kez sandığa gittiklerini anımsatan Işık, her sandığa gittiklerinde millete "meramlarını" iyi anlattıklarını kaydetti.

Işık, milletin hiçbir zaman kendilerini mahçup etmediğini dile getirerek, "İnanıyorum ki bu referandumda da biz milletimize meramımızı iyi anlatacağız. Milletimiz de bize gereken desteği verecek bundan eminim. Çünkü biz milletin içerisindeyiz. Halkın arasından hiç kopmadık. Bundan sonra da bu duruşumuzu sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değişikliği değil"

"Hangi hükümet sistemiyle Türkiye yönetilsin" noktasında bir anayasa değişikliğinin kabulü veya reddi için referanduma gittiklerini anlatan Işık, "Demokrasilerde iki temel kavram çok önemlidir. Bir temsilde adalet, demokrasilerde istenir ki halkın tüm kesimleri mümkünse parlamentoda temsil edilsin. Bunun için gerekli tedbirler alınsın. Temsilde adalet demokrasinin olmazsa olmaz kurallarından birisidir. İkincisi ise yönetimde istikrar. Bu demokrasi yönetilebilen bir demokrasi olsun. Çünkü yönetilemeyen demokrasiler, demokrasi dışı güçlere her zaman zemin ve fırsat hazırlar." ifadelerini kullandı.

Işık, sistem değişikliği yaptıklarını, Türkiye'yi yönetecek kadroyu halkın sandıkta doğrudan seçmesini istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bir sistem değişikliğidir, rejim değişikliği değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri bellidir. Anayasamızda ilk 4 maddede bunlar sıralanmıştır. Bu konu 1923 yılında bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Türkiye'nin rejimi bellidir. Peki bugün niye bizim sistem değişikliği dediğimiz konuyu CHP rejim tartışmasına çekmek istiyor? Burada CHP'yi anlamak mümkün değil. Bu rejim bu kadar zayıf mı? Bir referandumu sistem tartışmasından rejim tartışmasına çekmek aslında zımnen bu rejimin zayıf olduğu algısını oluşturmaktır. Rejim tehlikede algısını oluşturmaktır. Bu algıyı oluşturmak kimin işine yarar. Adeta bu Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük görmektir. Çok zayıf hemen yıkılabilecek bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni görmektir. Bu son derece yanlıştır. CHP'nin doğru minderde güreşmesi lazım. Olayları bir rejim tartışması değil sistem tartışması bağlamında değerlendirmesi lazım."

Hükümet sisteminin Türkiye'ye özgü Cumhurbaşkanlığı Sistemi olması için bir anayasa paketi hazırladıklarını belirten Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki parlamenter sistemi güçlendirecek, sıkıntıları giderecek ve parlamenter sistemi Türkiye'de daha güçlü kılacak bir teklif hazırlayıp kamuoyunun önüne çıktığını gördünüz mü? Her şeye kötüdür demekle muhalefet olunur mu? Şunu söylüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, biz ona katılmayız. 'Şu andaki sistem mükemmeldir, bu 12 Eylül askeri rejiminin vesayetinde hazırlanan 12 Eylül anayasası gayet iyidir, her türlü ihtiyacımıza da cevap veriyor, buna dokunmayın' diyorsanız, bunu açıkça söyleyin. Siz bir taraftan 'Ben 12 Eylül'e karşıyım' diyeceksiniz, 12 Eylül döneminde hazırlanan anayasanın yürütmeye ilişkin yönlerine hemen hemen hiç dokundurtmayacaksınız, diğer taraftan AK Parti'ye alternatif bir öneri de getirmeyeceksiniz ama meydana çıkacaksınız, 'Bu rejim tartışmasıdır, Türkiye'de rejim elden gidiyor.' diyeceksiniz. Ondan sonra halk yine size inanmayacak."

Işık, Türkiye'nin niye böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu, kritik sorunun da bu olduğuna işaret ederek, "(Neden, daha sonra olamaz mıydı bu) sorusunun da cevabı aslında Türkiye'nin 2007 yılındaki o 27 Nisan günü, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 367 kararı ki onun mucidi bu günlerde sahnede yine, biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugüne kadar hiç kimsenin düşünemediği karar yeter sayısını, toplantı yeter sayısı haline getiren bir icat yaptı. Memleket ne matematikçiler gördü, ne fizikçiler gördü, ne sosyal bilimciler gördü Sabih Kanadoğlu gibi bir adamı görmedi." değerlendirmesinde bulundu.

"367 garabetinin" ortaya atıldığı süreçten bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi de buna, denize düşen yılana sarılır gibi sarıldı ve maalesef Anayasa Mahkemesi de bu garabete verdiği kararla destek oldu ve Türkiye aslında fiilen Cumhurbaşkanı'nı parlamentoda Meclis'ten seçilemez konuma getirdi. Çünkü eğer 367 toplantı yeter sayısı olursa, sizin 363 milletvekilinizin olmasının hiçbir anlamı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediği adamı seçmezseniz cumhurbaşkanını seçemiyorsunuz. Demokraside böyle bir şey olabilir mi? Yüzde 20 oy almış bir parti cumhurbaşkanını belirleyecek. AK Parti, 'Hodri meydan cumhurbaşkanını halk seçsin.' dedi."

Daha sonra yapılan seçimlerle cumhurbaşkanını halkın seçtiğini aktaran Işık, "Bu aslında Türkiye'nin fiilen Başkanlık sistemine geçtiği tarihtir. Bunun başka türlü bir izahı mümkün değildir." dedi.

- "Sistemin özünde halkın hükümeti sandıkta doğrudan seçmesidir"

2007 referandumundan sonrasında CHP'nin Türkiye'yi iki başlılığa götürdüğünü dile getiren Işık, şöyle devam etti:

"Bir taraftan halkın doğrudan oylarıyla seçtiği cumhurbaşkanı, diğer taraftan parlamentoda genel seçimlerin sonucunda çıkan bir başbakan. Yani bir gövdede iki baş. Bunun sürdürülebilir olmadığını görmek için kahin olmaya ve allame olmaya gerek yok. Çift başlılığı ortadan kaldırmak, halkın doğrudan cumhurbaşkanını sandıkta seçmesini sağlamak' bizim yaptığımız budur. Diğer bütün detayları konuşuruz ama sistemin özünde halkın hükümeti sandıkta doğrudan seçmesi vardır. ABD'de bu uygulanıyor orada kimse diktatörlükten bahsetmiyor. Pek çok ülke bunu uyguluyor. 'Eyalet sistemine gidermiş.' Hiç alakası yok. Başkanlık sistemiyle eyalet sistemi iki farklı alandır. Başkanlık sistemiyle yönetilip üniter yapıya sahip ülkeler var ama parlamenter sistemle yönetilip de eyalet sistemine federatif yapıya sahip ülkeler var. En iyi örnek de Almanya. Bunlar birbirinden farklı şeyler. 'Bu diktatörlüğe gidermiş. Tayyip Erdoğan'a geniş yetkiler veriliyormuş. Tayyip Erdoğan hükümranlığını kuruyormuş.' Eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın derdi şahsı olsaydı, bu anayasanın noktasına, virgülüne dahi dokundurtmazdı. Çünkü bu anayasa Kenan Evren'e göre yapılmış bir anayasa. Her türlü yetki olacak ama hiç sorumluluk olmayacak. Şu anda bu var mı? Var. CHP aslında 12 Eylül Anayasasının noktasına virgülüne dokunmamak için uğraşıyor. Siz söylemde 'Bu Anayasa Türkiye için olmuyor' demiyor musunuz? Niye alternatiflerinizi getirmiyorsunuz?"

Işık, yetkinin de sorumlulukla birlikte verilmesini istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer yetki veriyorsan sorumlu olsun, sorumluluk veriyorsak yetki de verelim. İşte bu Anayasa değişiklik paketinin pek çok maddesi var ama işin özünü bu şekilde anlatmamız mümkün. Bu bir hükümet değişikliğidir, asla bir rejim değişikliği değildir. Türkiye hiçbir zaman diktatörlere prim vermez. Bundan sonra da vermeyecektir. Bundan kimsenin tereddütü olmasın. Kim diktatörlüğe heveslenirse ilk, sandıkta cevabını alıyor. Bugüne kadar aldı mı aldı. Türkiye'de kimsenin diktatörlüğe yönelik bir endişe taşımasına gerek yok ama 'Sen bizim gibi düşünmüyorsan senin adın diktatördür.' anlayışını da artık Türkiye çok gerilerde bıraktı. Biz bu yeni sistemle Türkiye'nin çok daha hızlı yol alacağına yetki ve sorumluluğun aynı anda birlikte alınmasından dolayı Türkiye'nin kararlarını çok daha hızlı alacağını ve uygulamanın çok daha etkin hale geleceğini düşünüyoruz. Bunun için de anayasa değişiklik paketinin referandum da milletimiz tarafından gerekli destek alınarak kabul edileceğine inanıyoruz."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

(Bitti)