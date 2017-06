Milli Savunma Bakanı Işık Malatya'da:

MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bizi üzen bir konuyu vurgulamak istiyorum, 'kırmızı fularlı kız' diye Rakka'da öldürülen kişiye gösterilen o aşırı ilgi, övgü dün Batman'da şehit olan 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kardeşimiz için gösterilmedi." dedi.

Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Malatya Erhaç Havalimanı'na gelişinde Vali Mustafa Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Buradan 2. Ordu Komutanlığı Karargahı'na geçen Işık, tören kıtasını selamladıktan sonra Korgeneral Temel'in makamında brifing aldı.

Işık, brifingin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. Ordu Komutanlığının terörle mücadele harekatlarında önemli görevler aldığını belirtti.

Ordu Komutanı Korgeneral Temel'e nezaket ziyaretinde bulunduğunu, terörle mücadeleyle sınır ötesi operasyonlara ilişkin bilgi aldığını ifade eden Işık, "Şu anda terörle çok yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Ülkemizin birliğine, dirliğine, bölge halkının huzur ve güvenliğine yönelmiş olan hain terör örgütüyle son yılların en çetin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Söz konusu mücadelede en önemli unsuru, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularının oluşturduğunu bildiren Işık, terörle mücadelenin uyum ve koordinasyon içinde devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede, ciddi deneyim kazanan birliklerin ve tecrübeli komuta kademesinin görev aldığını dile getiren Bakan Işık, "23 Temmuz 2015'ten bugüne, özellikle terörle mücadelenin boyutlarını göstermesi açısından etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10 bin 657'ye ulaştığını söylememiz lazım. Bu mücadelenin, dağlarda bir tek terörist kalmayıncaya, terör örgütü tamamen silah bırakıp ülkeyi terk edene kadar süreceğini herkesin bilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Işık, güvenlik güçlerinin terörle mücadeleyi kahramanca sürdürdüğünü, mücadelenin en iyi şartlarda yürütülmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Son dönemde tüm güvenlik güçlerini modern silah ve teçhizatla donattıklarını aktaran Bakan Işık, bunun terörle mücadelede güvenlik güçlerine büyük üstünlük sağladığını bildirdi.

"Artık Kato Dağı'nın tepesi de 3 bin rakımdaki mağaralar da yaylalar da teröristler için güvenli değil." diyen Işık, insansız hava araçlarıyla (İHA) teröristlerin adım adım izlendiğini, silahlı İHA'larla da teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi kapsamında 22'inci Atak helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildiren Işık, "İnşallah önümüzdeki süreçte bu teslimatı daha da artıracağız. Toplamda 60 Atak helikopterini Kara Kuvvetlerimize, terörle mücadelede kullanılmak üzere teslim etmiş olacağız." dedi.

Bu hafta içinde biri silahlı üç ANKA'nın Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini belirten Işık, "Geçen hafta 6 Bayraktar teslim edilmişti. Önümüzdeki günlerde 12 Bayraktarı daha inşallah güvenlik birimlerimize teslim edeceğiz." bilgisini verdi.

Silahlı Hürkuş'un Haziran sonunda teslimatının yapılmasının planlandığını dile getiren Işık, Göktürk-1 uydusundan görüntü alınmaya başlanacağını, bunun da önemli bir imkanı ortaya koyacağını söyledi.

Mili imkanlarla üretilen MPT-76 piyade tüfeğinin dağıtımının sürdüğünü anlatan Işık, MPT-55'in de komanda birliklerine dağıtımına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Işık, terörle kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerinin çağın en modern silah ve teçhizatıyla donatılması, terörle mücadelede en ileri teknolojiyi kullanması için gerekli gayreti gösterdiklerini belirtti.

Batman ve Şırnak'taki terör saldırılarında şehit olan öğretmen ve güvenlik görevlilerini anımsatan Bakan Işık, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Mili Savunma Bakanı Işık, şunları kaydetti:

"Bizi üzen bir konuyu vurgulamak istiyorum, 'kırmızı fularlı kız' diye Rakka'da öldürülen kişiye gösterilen o aşırı ilgi, övgü dün Batman'da şehit olan 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kardeşimiz için gösterilmedi. Şenay Aybüke Yalçın, öğretmen olarak bu ülkenin her bir karışındaki her bir insanımızın daha iyi bir eğitim alması, daha iyi yetişmesi, geleceğe hazırlanması için fedakarca çalışma yapan bir kardeşimizdi. Mesleğini korkusuzca icra ederken şehit oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz 'kırmızı fularlı kız'ı bayrak yapanların kırmızı eşarplı Şenay Aybüke kızımızı görmezden gelmeleri ancak biz şunu biliyoruz ki bu milletin her bir ferdi, bu ülkenin birliği ve beraberliği, istiklal ve hürriyeti için canını vermeye hazırdır. Şenay Aybüke kızımız, şehit olan üç askerimiz, bugüne kadar şehit olan tüm insanlarımız, kahraman evlatlarımız da bunu gösterdi. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece bu ülkeye hiç kimse diz çöktüremeyecek."