Milli Savunma Bakanı Işık, Silopi'de

ŞIRNAK (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Silopi'de konuşlu 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın harekat üssünü ziyaret etti.

Işık, Şırnak merkezdeki incelemelerinin ardından beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile askeri helikopterle Silopi'ye geldi.

Buradaki birliklere ziyaretlerde bulunan Bakan Işık, Irak sınırında bulunan 28. Mekanize Piyade Tugayı'nın harekat üssünde incelemelerde bulundu.

Harekat üssünde brifing alan Işık, soğuk iklim çadırlarını, seyyar çamaşır ünitesini, seyyar banyoyu ve barınma alanlarının bulunduğu konteynerleri inceledi. Daha sonra tugaydaki askerlere seslenen Bakan Işık, Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

"Sizlerin yaptığı bu vatan vazifesi sayesinde milletimiz Türkiye'nin her bir karışında huzur ve güvenle hayatını idame ettiriyor." diyen Işık, askerlere yaptıkları ulvi görevden dolayı teşekkür etti.

Vatan nöbetinin, savunmasının önemine değinen Bakan Işık, "Vatanın savunması bizim en fazla değer verdiğimiz hususlardan biridir. Sizler bu görevi ifa ediyorsunuz. Bazılarınız vatani görevini yapmak için burada bazılarınız meslek olarak askerliği seçmiş, meslek olarak milletinin rahatlığı için kendi rahatlığını feda etmiş silah arkadaşlarımızsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işık, daha sonra 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Burada askerlerle öğle yemeğinde bir araya gelen Işık'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak ile Şırnak Valisi Ali İhsan Su eşlik etti.



