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Milli Savunma Bakanı Işık Yüksekova'da

- Bakan Işık, ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağında gençlerle sohbet etti

Milli Savunma Bakanı Işık Yüksekova'da

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yüksekova'da esnaf ziyaretinde bulundu, bir çay ocağında gençlerle konuştu.

Işık, 3. Piyade Tümen Komutanlığındaki iftarın ardından ilçe merkezine geçti. Teravihi Merkez İhsaniye Camisi'nde kılan Bakan Işık, ardından Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Işık, sokaktaki bir ayakkabı boyacısına da ayakkabısını boyattı.

İş yerlerine giren, vatandaşlarla sohbet eden Işık, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Işık, bir çay ocağında oturan gençlerin daveti üzerine buraya gitti. Gençlerle oturup çay içen ve sohbet eden Işık, daha sonra esnaf ziyaretini sürdürdü.

Bakan Işık'a, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile diğer yetkililer eşlik etti.

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3. Piyade Tümen KomutanlığıMilli Savunma Bakanı Fikri IşıkYüksekova
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