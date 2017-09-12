Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

"Milli tarımda gerekli gayret gösterilecek"

- Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Baydar: - "Türkiye'de hayvancılık politikasının daha sağlıklı olması, milli tarım projesine de uygun hale dönüştürülmesi için bizler tarafından gerekli gayret ve çaba ortaya konulacak"

ARDAHAN (AA) - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, "Türkiye'de hayvancılık politikasının daha sağlıklı olması, Milli Tarım Projesi'ne de uygun hale dönüştürülmesi için bizler tarafından gerekli gayret ve çaba ortaya konulacak." dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce yapılan genel kurulda genel başkan yardımcılığı görevine getirildiğini, üstlendiği görevin hem üretici hem de veteriner hekim olması nedeniyle anlamlı ve verimli olacağını belirtti.

Ardahan'daki hayvancılığın yüzde 90'ının büyükbaş havyancılığından oluştuğuna, bu nedenle Ardahanlı birinin merkez birliğinde görev almasının önemli olduğuna işaret eden Baydar, "Hem Ardahan'ın hem de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sesi olacağız inşallah. Daha sağlıklı bir sürecin işlemesi hayvancılık için önemli olacak. Bu konuda birlik olarak gerekli çalışmayı yapacağız. Türkiye'nin sürdürülebilir bir hayvancılık politikası için atılması gereken adımları atacağız. Dışarıda, yani özellikle ithalatın önünü kesmek için üreticilerimizin daha profesyonelce hayvancılık yapmalarını sağlamak adına da bize düşen çaba ve atılması gereken adım neyse atılacak."

Ardahan'ın mera bölgesi olarak 23 ilin içinde yer aldığını kaydeden Baydar, Ardahan'ın hayvancılık için önemli bir noktada olduğuna işaret etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hayvancılık ile ilgili olumlu ve önemli politikalarının olduğunu, birlik olarak buna destek verdiklerini belirten Baydar, şöyle konuştu:

"Hayvansal protein tüketiminin insan sağlığı açısından çok değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Ardahan, nüfusunun üç katı kadar büyükbaş hayvan barındırıyor. Bu açıdan baktığımızda tüketim için Ardahan önemli bir noktada. Bu rakam bizim için çok önemli ve değerli. Bizim de böyle bir kurumun temsilcisi olarak bu alanda çok verimli olacağımıza inancımız var. Türkiye'de hayvancılık politikasının daha sağlıklı olması, Milli Tarım Projesi'ne de uygun hale dönüştürülmesi için bizler tarafından gerekli gayret ve çaba ortaya konulacak."

Baydar, Ardahan'ın hayvancılıkta geleceği parlak iller arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5