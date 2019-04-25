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Milli tenisçi İpek Soylu'dan Wings for Life World Run'a destek

- Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019'da ev sahibi bu yıl da İzmir olacak

Milli tenisçi İpek Soylu'dan Wings for Life World Run'a destek
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İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019’a, İzmir bu yıl da ev sahipliği yapacak.

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Wings for Life World Run, 6. kez Türkiye’de koşulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford desteğiyle, İzmir’in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’a bir destek de Türkiye’nin en önemli tenisçilerinden biri olacağını genç yaşında ispatlayan İpek Soylu’dan geldi.

Teniste Türkiye’ye tarihinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandıran 2014 ABD Açık Genç Çiftler Şampiyonu sporcu, herkesi elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run’a katılmaya davet etti.

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Anahtar Kelimeler:
İpek SoyluWings For Life World Run
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