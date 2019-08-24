Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar istanbul Abdulkadir Kahraman verimlilik Eto TOMRA makineleri
Umre için kayıtlar başladı
Umre kayıtları başladı
Hijyende en üst seviye
Hijyende en üst seviye
İnsan eliyle felaket!
İnsan eliyle felaket!
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Bir Mama 500 Kalori
Bir Mama 500 Kalori

Milyarder David Koch hayatını kaybetti

79 yaşındaki dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden David Koch hayatını kaybetti.

Milyarder David Koch hayatını kaybetti
banner17

Serveti 50 milyar dolara yaklaşan ve dünyanın en zengin isimleri arasında 8'inci sırada yer alan kimya ve petrol alanlarında faaliyet gösteren Koch Industries'in sahiplerinden ABD'li iş adamı David Koch 79 yaşında hayatını kaybetti.

Koch, kültürel ve tıbbi kuruluşlara yönelik hayırseverliği ile biliniyordu. 3 çocuğu bulunan Koch 1970 yılında kardeşinin kurduğu Koch Industries’te göreve başlamıştı.

5 Haziran 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle şirketten emekliye ayrılmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
David KochVefatÖlümMilyarderZenginKoch Industries
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5