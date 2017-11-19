Milyonlarca Suriyeli çocuk temel haklarından yoksun büyüyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - İç savaşın 7. yılına girdiği Suriye'de çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe temel eğitim, sağlık, yaşama, şiddete karşı korunma gibi haklarından mahrum giriyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşda kuşkusuz çatışmalardan en çok çocuklar etkilendi.

Savaş mağduru çocuklar, yaşam, sağlık ve eğitim gibi temel haklarından iç savaşın yol açtığı şartlar yüzünden mahrum kalıyor.

Çocukların büyük bir kısmı da ailelerine destek olmak için okulu bırakıp çalışıyor.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin raporuna göre Suriye'de en büyük bedeli çocuklar ödüyor.

Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Abdullah Resul Demir AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu savaştan en çok etkilenenler çocuklar. Zira onlar belki de yeryüzündeki korunmaya en çok muhtaç ve zayıf varlıklardır." dedi.

Demir, "Uluslararası kanunlarla çocuk hakkı tanımlanmış. Ancak geçtiğimiz altı yılda gördük ki konu Suriyeli çocuklarımız olduğunda bütün uluslararası kanunlarla birlikte tüm insanlık sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

- "Suriye'de 8.5 milyon çocuk çatışmalardan etkilendi"

Demir, "UNICEF’in en son Eylül 2017 tarihinde yayınladığı raporuna göre, Suriye’deki çatışmadan 8,5 milyon çocuk etkilendi. Bunların 6 milyondan fazlası Suriye içerisinde olup geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon çocukta Suriye dışında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli her 10 çocuktan 8'inin "savaş çocuğu" olduğunu söyleyen Demir şunları kaydetti:

"Suriyeli Çocukların yaklaşık bir milyon 700 bini ise savaşın en çetin geçtiği yerlerde yaşıyor. Kendilerine ulaşmak ve var olan haklarını kendilerine iletmek bir hayli güç. Ülkede yaşayan 2 milyon çocukta okula gidemiyor."

- "Tek isteğim normal bir hayat"



Babasından altı yıldır haber alamayan Muhammed Ömer Sellüm de, "Babamı Beşşar Esed rejiminin askerleri altı yıl önce tutukladı. O günden beri haber alamıyoruz." dedi.

İdlib'de sığınmacı kampında yaşayan Sellüm, "Yaşadığımız çadırın yerine duvarlı bir evde yaşamayı isterdim. Kardeşlerimle birlikte oynayacak bir park ve hasta olduğumda tedavi görecek bir hastane isterdim. Tek isteğim dünyadaki diğer çocuklar gibi normal bir hayat istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesine destek olmak için çalışıp para kazanan 13 yaşındaki Şahhud Derma da, kalabalık bir aile olduklarını, babasına destek olmak için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Esed güçlerinin saldırılarında el parmaklarını kaybeden Derma, yol üzerinde kurduğu çadırda akaryakıt satıyor.

Okulu bırakıp çalışmak zorunda kalan Derma, "İşe başlamadan önce 4. sınıftaydım. İnşallah maddi durumumuz düzelirse okula gitmek istiyorum." dedi

Uçak saldırısında sol bacağını kaybeden Emel el-Gafir de, "Ailemle piknik yaparken bulunduğumuz yerin yakınına Esed güçleri saldırı düzenledi. O zaman sol bacağımı kaybettim. Daha sonra protez ile yürümeye başladım." diye konuştu

Gafir, "Dünya Çocuk Hakları Günü için tek dileğim hiçbir çocuk ağlamasın, hüzünlenmesin. Bütün çocukların yüzleri hep gülsün." ifadelerini kullandı.







