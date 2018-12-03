banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa erenler dünya Trabzon Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

Mimar Savatlı’nın son projesi Wallpaper dergisinde yer aldı

- Mimar ve sanatçı Sami Savatlı, son projesiyle İngiliz Wallpaper dergisinde yer aldı

Mimar Savatlı’nın son projesi Wallpaper dergisinde yer aldı
banner17

İSTANBUL (AA) - Mimar ve sanatçı Sami Savatlı’nın son projesi Mitte Karaköy ile uluslararası prestije sahip tasarım yayınlarından Wallpaper dergisinde yer aldığı bildirildi.

Wallpaper Dergisi editörlerinden Daven Wu’nun kaleme aldığı makalede Savatlı’dan övgüyle bahsedilirken, tarihi mekanları tasarlamaktaki zorlukları Savatlı’nın avantaja çevirmesinden bahsediliyor.

Fransız “artdeko” sanat akımı ve Keith Haring tarzının birleşimi olarak tanımlanan Mitte, Karaköy’de eski bir tiyatro binasından restorana dönüştürülerek hayata geçirilmiş.

Gelenekseli ve moderni harmanlayan tasarım ve sanat anlayışı ile kültürler arası diyaloğu temel alan Savatlı, tarihi mekanların dönüştürülerek günümüz kullanımına açıldığı projelere özellikle Beyoğlu ve Karaköy gibi bölgelerde çokça ihtiyaç olduğunu ve uluslararası arenada da bu projelerin ön plana çıkmasını sağlayarak hem turizme hem de Türkiye’deki tasarım algısına katkı sağlanabileceğini belirtiyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sami Savatlı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1