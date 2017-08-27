"Miniatürk sanal uygulama" hayata geçirildi

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - İstanbul'un ilgi gören turistik mekanlarından biri olan Miniatürk'teki eserler, mobil uygulamalar üzerinde ziyarete açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Selim Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada Miniatürk'ü daha donanımlı hale getirmek üzere sanal uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, eserlerin 360 derece çekilmiş görüntülerinin mobil uygulama üzerinden erişime açıldığını aktardı.

Müzenin yerli ve yabancı ziyaretçilerine teknolojik anlamda katkı sağlamak için çalışmalarda bulunduklarını aktaran Karabulut, "Bu bağlamda da Miniatürk'te kullanılmak üzere mobil uygulamayı geliştirdik." dedi.

Karabulut, uygulama kapsamında ziyaretçilerin işlerini kolaylaştırmak ve yakından tanımak istediği eseri hızlı bulabilmesi için eserle ilgili özellikleri okuyabileceği, gerçek yerini görebileceği ve nasıl ulaşacağıyla ilgili navigasyon uygulamasının da kullanıma sunulduğunu ifade etti.

Sanal gerçekliğin insan hayatına 3-4 yıl önce girdiğini ve yeni kullanım alanlarının ortaya çıktığını vurgulayan Karabulut, şu bilgileri verdi:

"Sanal uygulamalar artık eğitimde, simülasyonlar, tanıtımlar ve turizm amaçlı uygulamalarda bol bol kullanılıyor. Dünyada da bunun birçok örneği var. Bu noktada Miniatürk'e katkı sağlamak amacıyla buradaki eserlerin gerçek görüntülerinin 360 derece çekilmiş hallerini yine mobil uygulama üzerinden erişime açtık. Önce belli sayıda eserle başladık. Uzun vadede buradaki tüm eserlerin çekimlerini gerçekleştirip onları da gerçek görüntüler üzerinden seyredilebilir hale getireceğiz."

Selim Karabulut, Miniatürk'ün 2003'ten itibaren eklenen yeni eserlerle geliştirildiğinin altını çizerek, farklı projeler üzerinde de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- "Sanal uygulama ile Miniatürk'teki 134 esere ulaşılabilecek"

Miniatürk İşletme Müdürü Resul Erkan ise Miniatürk'ün açıldığı tarihten itibaren yaklaşık 14 milyon kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade ederek, mobil uygulama sayesinde bu sayısının daha artacağına dikkati çekti.

Uygulama kapsamında müzede bulunan eserlerin gerçek konumunun da görülebileceğinin altını çizen Erkan, bu eserler arasında Ayasofya, Aspendos Antik Tiyatro, Mardin Taş Evleri, Selimiye Camisi, Sultanahmet Camisi ve Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa, Yedikule Zindanları, Mini Stadyum, Amasya Yalıboyu Evleri, Diyarbakır Ulu Cami, Hacıbektaş-ı Veli Külliyesi, Halil-ür Rahman Cami ve Balıklı Göl'ün yer aldığını kaydetti.

Erkan, en güzel yenilikleri misafirlerine sunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Miniatürk'e gelen ziyaretçiler gişeleri geçtikten sonra belediyenin kablosuz internet hizmetine bağlanıp, Miniatürk mobil uygulamasını cep telefonuna indirebilecek. Uygulamanın en önemli özelliğinden biri ise ziyaretçilerin Miniatürk'te bulunan 134 eserin her birine uygulama sayesinde ulaşabilecek olması. Yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeyi amaçlayan uygulamada misafirler, merak edilen esere tıkladıktan sonra 9 farklı dil seçeneğinden birini işaretleyip, yazılı-sesli bilgiye erişebilecek. Ayrıca misafirler, maket eserlerle alakalı bilgiye, orijinalinden elde edilen farklı fotoğraflara ve eserin Türkiye'deki konumuna erişebilecek. Uygulama içerisinde verilen harita sayesinde de eserlerin Miniatürk'te hangi bölgede olduğu ve dünya haritasında nerede yer aldığına ulaşılabilecek."

Kullanıcılar, uygulamadaki "Karekod"a tıklayarak da bilgi almak istediği eserle alakalı gerçek görüntülere erişebilecek. Uygulama bünyesinde geliştirilen etkinlikler bölümünde ise Miniatürk'te yapılması planlanan sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin bilgi paylaşılacak.

Miniatürk, Kurban Bayramı boyunca her gün 9.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.