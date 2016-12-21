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Minibüse çarpan taksinin şoförü yaralandı

- Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı

Minibüse çarpan taksinin şoförü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te park halindeki minibüse çarpan taksinin şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Kurtköy mevkisinde Sabiha Gökçen Havalimanı istikametine giden İshak Bolelli'nin kullandığı 34 TBY 81 plakalı taksi, yol kenarında park halindeki 34 HJ 8685 plakalı minibüse çarptı.

Kazada yaralanan Bolelli, araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bolelli'yi sıkıştığı araçtan çıkardı. Bolelli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına Bolelli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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