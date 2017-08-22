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Minibüslerden hırsızlık kamerada

- Adana'da son bir ayda park halindeki 4 minibüsten 600 lira çaldığı ileri sürülen şüpheli güvenlik kameraları tarafından görüntülendi - Görüntülerin incelenmesi sonucu kimliği belirlenen hırsızlık suçundan kaydı bulunan zanlı yakalandı

Minibüslerden hırsızlık kamerada

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki minibüslerden 600 lira çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde son bir ayda şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan 4 ayrı minibüsten park halindeyken 600 lira çalındı.

Minibüs sahiplerinin şikayette bulunması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Mehmet A. (35), olduğunu belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıyı Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Bulvarı'nda yakaladı.

Şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Görüntüde, park halindeki bir minibüse açık kapıdan giren zanlının, kısa süre sonra araçtan çıkıp hızla bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.


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AdanaGüvenlik KamerasıHIRSIZLIKMinibüs
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