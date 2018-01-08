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Minibüste 34 kaçak yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesindeki bir minibüste 34 yabancı uyruklu yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdikleri...

Minibüste 34 kaçak yakalandı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesindeki bir minibüste 34 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurulan minibüste yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 34 kişi gözaltına alındı.

Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyrukluların, Van Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsünün ifade işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BaşkaleVanYabancı Uyruklu Kaçak
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