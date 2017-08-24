Minik Alperen'in babası ile servisçilerden bilinçlendirme çalışması

İZMİR (AA) - İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri tarafından, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in vakasına benzer durumlar yaşanmaması için, Alperen'in babasıyla "korsan taşımacılığa" karşı bilinçlendirme çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında servis araçlarının arka camlarına asılacak afişin tanıtımı amacıyla İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ve Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin basın açıklaması yaptı.

Serkan Sakin, oğlunun ölümünün ardından kendilerine verdiği destekten ötürü Bostancı'ya teşekkür etti. Bostancı'nın olayın peşini bırakmadığını söyleyen Sakin, şöyle konuştu:

"Benim burada bulunma sebebim, başka Alperenler ölmesin, bu işin üzerine gidilsin. Korsan taşımacılık konusunda, güvenlik konusunda. İşin hukuksal boyutu zaten devam ediyor. Büyük bir devletimiz var, kanunlarımız işliyor, herkes cezasını bulacak. Bizim bundan sonraki tek amacımız başka çocukların ölmemesi, başka annelerin ve babaların yüreğinin, ciğerinin yanmaması. İnşallah bundan sonra korsanla mücadele olsun, diğer konular olsun gerekli kanunlar çıkarılır. Bırakın birinin canının yanmasını, başı bile ağrımasın."

- "S plakalı servis araçlarından hizmet alın"

Hasan Basri Bostancı da Alperen'in içinde unutulduğu servis minibüsünün bir servis aracında bulunması gereken niteliklerin hiçbirine sahip olmadığını hatırlattı.

Bostancı, vatandaşların gerekli belgeleri alınmış ve yetkilendirilmiş "S" plakalı araçlardan servis hizmeti almasını istediklerini kaydederek, "Korsan taşımacılığa 'dur' demenin zamanı geldi. Geleceğimizi oluşturan minik evlatlarımızın ulaşımının 'S' plakası taşımayan gayri resmi çalışan araçlarla yapılmaması gerekir. Bu alandaki sıkıntıyı daha önce her platformda dile getirdik, ilgili bakanlıklara sunduk. Şimdi de bu konuyu Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'a sunacağız." dedi.

Alperen gibi başka çocukların hayatını kaybetmemesi ve ailelerinin canının yanmaması için yapılacak sıkı denetimlerle "korsan taşımacılığın" önüne geçilebileceğini vurgulayan Bostancı, "Sorunun kesin çözümü için mobil denetim ekiplerinin kurulması son derece yerinde olacaktır. Denetim birimlerine yardımcı olmak ve kısa sürede netice almak için esnaf odaları, ilgili meslek odası, emniyet, belediye ve milli eğitim yetkililerinden oluşan mobil denetim ekipleri ile korsal mücadelesinde önemli mesafeler kat edilebilecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından oda binasının önünde bekleyen servis minibüslerinin arka camlarına "Çocuklarımıza sahip çıkalım, korsan taşımacılığa dur, öğrenciler ve personel taşımacılığında S plakalı aracı tercih edelim, Alperenler ölmesin" yazılı afiş asıldı.