Minik Ecrin'in iyiliği örnek oldu

İZMİR (AA) - İzmirli 7 yaşındaki Ecrin Çalışkan'ın duyarlılığı yaşıtlarına örnek oldu. Elazığ'da oyuncak ihtiyacı olan anaokulu öğrencilerini, yolladığı oyuncaklarla "mutlu eden" Çalışkan'ın okulunda daha fazla çocuğun mutluluğuna ortak olmak için oyuncak toplama kampanyası başlatıldı.

Buca ilçesindeki yaşayan Çalışkan'ın geçen yıl anaokulundaki öğretmeni Zeren Ataman'ın tayini Elazığ'ın Maden ilçesine çıktı. Öğretmenini çok seven Çalışkan, onunla bağlantısını koparmadı, sık sık telefonla görüştü. Öğretmeninin "Buradaki çocuklar sizin kadar şanslı değil, sizinkiler gibi güzel oyuncakları yok." sözü Çalışkan'ı çok etkiledi.

Annesine Maden Anaokulundaki çocukları mutlu etmek istediğini söyleyen Çalışkan, onların da kendisi gibi oyuncaklarla oynayabilmesi için oyuncaklarını koyduğu kutuyu Maden'e gönderdi.

Ecrin Çalışkan'ın bu duyarlılığı karşısında çok mutlu olan eski öğretmeni ve Maden'deki öğrenciler, çektikleri görüntüyle teşekkür etti.

büyüdü, kampanyaya dönüştü

Elazığ'daki çocukların mutluluğuna şahit olan Çalışkan'ın okulundaki idareciler, daha fazla çocuğu mutlu etmek için harekete geçti. Buca Mimar Kemalettin İlkokulu'nda Maden'e gönderilmek üzere oyuncak kampanyası başlatıldı.

Ecrin Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski öğretmenini sık sık aradığını anlattı. Konuşmaları sırasında öğretmeninin yeni öğrencilerinden de bahsettiklerini söyleyen Çalışkan, öğretmeninin "Buradaki çocuklar sizin kadar şanslı değil, güzel oyuncakları yok." dediğini ifade etti.

Bir çocuk için oyuncağın çok önemli olduğunu anlatan Çalışkan, bundan dolayı oyuncaklarını onlara gönderdiğini, oyuncak gönderme işinin bütün okula yayılmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Oynadıkça anneannemi ve beni hatırlayın"

Oyuncak bağışına bulunanlardan 2. sınıf öğrencisi Cemre Aslan da Elazığ'a merhum anneannesinin aldığı doktor setini göndermeye karar verdiğini aktardı.

Anneannesinin kalp doktoru olmasını istediğini, bu nedenle kendisine bu oyuncağı aldığına dikkati çeken Aslan, şöyle devam etti:

"Ona kalp doktoru olmak için söz verdim. 4 yaşındaydım bu oyuncağı aldığında. Artık ben büyüdüm, küçük olan arkadaşlarıma, alamayacak durumda olan arkadaşlarıma vermek istedim. İçine bir de yazdığım mektubu koydum. Mektupta anneannemi anlattım. Bu oyuncakla oynarken anneannemi ve beni hatırlamalarını istedim."

Okul Müdürü Doğan Deliktaş da okuldaki 711 öğrencinin çoğunun kampanyaya destek verdiğini hatta bazılarının yeni oyuncaklar aldığını vurguladı.

Oyuncakların yarıyıl tatili öncesi 80 öğrencisi olan Maden'deki anaokuluna gönderileceğini kaydeden Deliktaş, "İyilik bulaşıcıdır. Öğrencilerin duyarlılığı ilimiz dışındaki bir okula dokunabiliyor. Bu bizim için çok duygu verici. Öğrencilerimizin bu yaştaki duyarlılığı onların gelecekte bu millet, vatan için neler yapabileceği konusunda çok umutlandırdı." dedi.