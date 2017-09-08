Minik kuzenlerin yangın duyarlılığı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Aksu ilçesinde oturan 10 yaşındaki Tuğçe İnce ile 5 yaşındaki kuzeni Ela Nur Özer, Karaöz mevkisinde çıkan orman yangınındaki soğutma çalışmalarına kovayla su taşıyarak verdikleri destekle duyarlılık örneği sergiledi.

Köseler Mahallesi'nde etkili olan yangın, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 3 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına en anlamlı müdahaleyi ise 10 yaşındaki Tuğçe ile 5 yaşındaki Ela Nur yaptı.

Mahallede yaşayan kuzenler, evlerinin yakınında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından ailelerinden kova istedi. Taşıyabilecekleri kadar su doldurdukları kovaları kendileri için tehlikeli olmayan alana taşıyan Tuğçe ile Ela Nur, söndürülen bölgede duman çıkan yerlere su döktü.

Tuğçe İnce, AA muhabirine, gece saatlerinde yangını fark ettiğini söyledi.

Helikopterlerin alevleri evlerinden uzaklaştırdığını belirten İnce, "Biz de elimizde kovalarla yangını söndürmeye çalıştık. Evimiz yansın istemedik. Suyu taşımak zor oluyor. Ormanda yürürken suyun bir bölümünü döktük." dedi.

"Annem 'Büyüyünce doktor ol' diyor ama ya doktorluğu ya da itfaiyeciliği kazanırım, bilmiyorum." ifadesini kullanan İnce, şöyle konuştu:

"Ağaçlar yanınca üzüldüm. Daha önce de yangın olmuştu ama erken söndürülmüştü. Ağaçlar yanmasın istiyoruz. Ağaçlardan armut, elma çıkıyor, kağıt oluyor. Anneannem de 'Büyüyünce itfaiyeci ol, evin etrafında yangın olursa söndürürsün' dedi. Biz de şimdiden başladık. 'Küçükken öğrenelim, büyükken yaparız' dedik."

Ela Nur Özer ise alevlerin evlerinin etrafını sardığını, itfaiyecilerin ve helikopterlerin yangını söndürdüğünü kaydetti.

Ninesinin sabah kendisine "İtfaiyeci olma vakti geldi artık. Al bu kovayı, git fidanlığı sula, alevleri söndür." dediğini anlatan Özer, "Ben de 'Nine, bence de ama büyüyünce daha doğru değil mi?' dedim. Kocaman olunca belki biz de itfaiyeci oluruz. Aslında polis olmak istiyordum ama ninem 'İtfaiyeci ol' diyor. Mesela burada bir yangın çıksa biz hemen harekete geçiyoruz, kovalara su doldurup nerede yangın varsa onun içine su döküyoruz." şeklinde konuştu.