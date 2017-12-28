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Minik Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti

Yurda yasa dışı yollarla giren ve "Burası İstanbul" denilerek Erzincan'da yol kenarına bırakılan sığınmacılar arasında bulunan 1,5 yaşındaki Afgan Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti.

Minik Mesume'nin imdadına Mehmetçik yetişti

ERZİNCAN (AA) - Yakup Bakar - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yol kenarına bırakılan yabancı uyruklu 13 kişi arasında yer alan ve donma tehlikesi geçiren 1,5 yaşındaki Afgan Mesume Zaferi, üzerindeki parkayı çıkarıp saran Mehmetçik tarafından hastaneye götürüldü.

Üzümlü Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolu yanındaki kayısı bahçelerinde ateş yakarak bekleyen bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Kayısı bahçelerinde, biri bebek 2'si kadın 13 kişiyi bulan ekipler, Afganistan ve Pakistan uyruklu sığınmacıların yasa dışı yollarla yurda girdiğini, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden iki taksiyle İstanbul'a götürülme vaadiyle yola çıkartılıp gece saatlerinde Üzümlü'ye terk edildiğini belirledi.

Soğuk yüzünden donma tehlikesi geçiren sığınmacılardan, annesi Foziya Zaferi'nin yanında uyuyakalan 1,5 yaşındaki Afgan bebek Mesume Zaferi'yi fark eden bir asker, üzerindeki parkayı çıkarak küçük kıza sardı.

Minik Mesume ve annesi, daha sonra diğer göçmenler ile Mehmetçik tarafından askeri minibüse bindirilip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sıcak çorba ve çay ikram edilen sığınmacılar, Üzümlü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastanedeki kontrolde soğuktan etkilenip donma tehlikesi geçirdiği anlaşılan minik Mesume, tedavisinin ardından annesine teslim edildi. Anne Zaferi, bu sırada minik kızını kucağına alıp ninniler söyleyerek uyutmaya çalıştı.

İstanbul yerine Erzincan'a bırakıldılar

Gruptakiler arasında bulunan ve bu kişilere tercümanlık yapan Afgan Basid Furuten, kiraladıkları bir otomobilin sürücüsünün kendilerini İstanbul'a götürmek yerine yol kenarında indirip kaçtığını söyledi.

Söz konusu aracı yurda girdikleri Doğubayazıt'ta kiraladıklarını anlatan Furuten, "Afganistan'dan geldik, İstanbul'a gidiyoruz. Ağrı Doğubayazıt'tan bir taksiye bindik. Saat 03.00'de taksici bizi bir akaryakıt istasyonu yanında bırakıp bana 'Burası İstanbul' dedi ve indirdi. Biz indikten sonra baktık hiç kimse yok etrafta. Gece üşümemek için ateş yaktık. Sabah askerler geldi bizi hastaneye getirdi. Bize yemek verdi, çay verdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzincanGöçmenJandarmaMehmetçikTürkiyeÜzümlü
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