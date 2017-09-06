Minik Miraç Talha'nın işaret parmağı başparmak oldu

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, doğuştan sol eli 4 parmaklı olan minik Miraç Talha Güngörmez'in işaret parmağı, nesneleri daha rahat tutması için Ankara'da gerçekleştirilen operasyonla başparmağının yerine alındı.

Zübeyde ve Emrullah Güngörmez çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Miraç Talha Güngörmez, gelişim geriliğinin (anomali) yanı sıra tek böbrekli ve sol eli 4 parmaklı olarak dünyaya geldi.

Doğuştan sol elinde başparmağı olmayan ve bileğinde eğrilik bulunan Güngörmez, 2014 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi El Cerrahi Bölümünde bilek eğriliğinin düzeltilmesi için ameliyat oldu.

Güngörmez, bu ameliyattan bir yıl sonra parmaklarını rahat kullanabilmesi için aynı hastanede bir operasyon daha geçirdi. İkinci ameliyatta doktorlar, minik Miraç Talha'nın sol elindeki işaret parmağını başparmağının yerine aldı.

Anne Zübeyde Güngörmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ameliyat olan elini rahat kullanabilmesi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ergotreapi ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.

Güngörmez, "Fizyoterapi eşliğinde ve ergoterapiyle, oğlumun işaret parmağı başparmak yapılan sol elini daha rahat kullanmasını amaçlıyoruz. Tedavilerden olumlu yanıt alıyoruz. Yavaş yavaş parmaklarını kullanmaya başlan Miraç Talha'nın durumu iyiye gidiyor." dedi.

Ergoterapist Nurşah Tekin de ergoterapi ünitesinde Miraç Talha Güngörmez'i takip ettiklerini söyleyerek, "Miraç Talha'ya nesneleri tutması gibi ince motor becerileri ile duyusal olarak el becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler yaptırmaktayız." diye konuştu.

Tekin, ergoterapiyle çocukların günlük yaşam becerilerini kazandıklarına işaret ederek, "Ünitemizde çocuklar hem eğleniyor hem de yaşına uygun aktiviteler ile ince motor becerilerini geliştiriyor. Şu anda Miraç Talha el içi tutma ve bırakma gibi el becerileri yaparak tüm parmaklarının hareket etmesini geliştiriyor. Terapiden sonra buradaki duyu ve ince motor beceri çalışmalarıyla çocuk günlük yaşam becerilerine daha kolay şekilde alışmış oluyor." sözlerine yer verdi.













