Minik öğrencilerden işaret diliyle

AMASYA (AA) - Amasya'da bir anaokulunun hazırladığı proje ile öğrenci ve veliler, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini işaret dili ile klipte seslendirdi.

Zeynep Hatun Anaokulu 3-5 yaş grubundaki 16 minik öğrenci ve velisi klip öncesi bir yıl süren hazırlık döneminde anaokulunun okul öncesi öğretmeni Meliha Geçici'den işaret dili eğitimi aldı.

Eğitimin ardından klip çekimine geçildi. Klip şehzadeler şehri Amasya'nın tarihi mekanlarında çekildi. Sosyal medyada da paylaşılan klip beğeni topladı.

Projenin koordinatörlüğünü yürüten okul öncesi öğretmeni Geçici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibin bir yıllık çalışma sonucu hazırlandığını söyledi.

Ülkenin son yıllarda terör konusunda yaşadığı sıkıntılara ve işitme engellilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Geçici, "Ülkemizin içinde bulunduğu ve milli değerlere en çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçtiğimizden dolayı Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini seçtik. 3, 4 ve 5 yaşındaki çocuklara milli ve manevi değerlerimizi aşılamak ve engelliler konusunda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma başlattık." dedi.

Çalışmaları velilerle yürüttüklerini anlatan Geçici, şunları dile getirdi:

"Bu çalışmayla, çocuklarımıza bayrağın Türk milleti için öneminin büyük olduğu ve onlardan başka işitme, görme ve zihinsel engelli çocukların olduğunu, onlarlarla anlaşmanın farklı yollarının olduğunu öğretmeye çalıştık. Veliler ve öğrenciler bu işin içinde olduklarından dolayı keyif aldılar ve heyecanlıydılar. Dışarıdan projeyle ilgili çok olumlu tepkiler aldık ve bu durum bizi mutlu etti. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Öğrenciler ile veliler de klibin çok güzel olduğunu, projede yer almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.



