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Minik öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

- Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki anaokulu öğrencileri, hazırladıkları hediyeleri ve yaptıkları resimleri Şırnak'taki askerlere gönderdi

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e anlamlı destek

AMASYA (AA) - Amasya'da, Gümüşhacıköy ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulunun öğrencileri, hazırladıkları hediyeler ile yaptıkları resimleri Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Mehmetçik'e gönderdi.

Minik öğrenciler, sınırda terörle mücadele görevi yürüten askerler için yeni yıl öncesi hediye hazırladı.

Hediyeleri paketleyen ve askerler için resim yapan öğrenciler, Mehmetçik'e moral olsun diye hazırladıkları hediye ve resimleri Gümüşhacıköy PTT Şubesine giderek Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığına gönderdi.

Öğrencilere Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal ve İlçe Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak da eşlik etti.

Kaymakam Çakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, vatani görevini yapan askerlere de başarılar diledi.

Okul müdürü Cüneyt Gümüş, Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu olarak çocuklara vatan savunması ve asker sevgisini aşılamak istediklerini söyledi.

Çocukların asker ağabeylerine duygularını ifade eden resimler yaptığını belirten Gümüş, "Resimlerle beraber askerlere çocuklarımızın kendi hazırladıkları birer tane de hediye paketi gönderdik. Vatanı canları uğruna savunan tüm askerlerimize minnet borçluyuz." ifadesini kullandı.

Anaokulu öğrencilerinden Demir Demirci de "Asker ağabeylerimize hediyeler göndererek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

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