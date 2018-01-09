Minik öğrencilere mektupla uzanan yardım eli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir anaokulunun öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde bulunan anaokulu öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Proje kapsamında kırsal kesimdeki Üçocak Anaokulunda eğitim gören 39 dezavantajlı öğrenci, öğretmenleri aracılığıyla ihtiyaçlarını belirttikleri mektupları Özel Bilgem Anaokulu öğrencilerine iletti.



Öğretmenlerinin okuduğu mektup üzerine, anaokulu öğrencileri, kırsal kesimde yaşayan akranlarının isteklerini velilerinin yardımıyla karşılayarak, onlara ulaştırdı.



Özel Bilgem Anaokulu Müdürü Aysel Kan, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentin en uzak noktasında bulunan Üçocak beldesindeki anaokulu yetkilileri ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilerin taleplerini yazacakları birer mektupla kendilerine iletmelerini istediklerini söyledi.

Minik öğrencilerin göndermiş olduğu her bir mektubu kendi öğrencilerine verdiklerini ifade eden Kan, şunları söyledi:



"Çocuklar mektuplarını yazarken bizler de burada tahmin yürütmeye çalışıyorduk acaba içinden ne çıkabilir diye. Hani kostüm, oyuncak olur, bu tarz şeyler beklerken bize ulaşan mektupları okuduğumuzda kazak, mont, ayakkabı bu tarz şeylerin istendiğini görmek gerçekten bizi çok duygulandırdı. Çünkü bizim çocuklarımıza zorunlu ihtiyaç olarak sunduğumuz şeyler bir başka çocuğun hayaliydi ve bu gerçekten bizi çok duygulandırdı. Öğrencilerimiz ve velilerimiz çok özverili davrandı, mektubu yazan öğrencilerin kardeşlerine kadar hediyeler alındı. Atkı yazıyorsa beresi alındı, mont yazıyorsa ayakkabısı da alındı."

Yardım paketlerinin anaokuluna ulaştırılmasını sağlayan Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül de öğrencilerine yardım eli uzatan miniklere, velilerine ve okul yetkililerine teşekkür etti.

Minik öğrencilerin, minik kardeşlerinin ihtiyaçlarına mektupla bir bakıma derman olduklarını aktaran Yegül, "Sağ olsunlar onların hayallerini fazlasıyla gerçekleştirmişler." dedi.

Üçocak Anaokulu Müdür Yardımcısı Uğur Yıldırım da böyle bir sosyal sorumluluk projesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.