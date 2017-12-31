Minik Özge 5'inci yaş gününü kutladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına yaptırdığı düzenekle yürümeyi öğrenen Özge Yıldırım, 5'inci yaş gününü ailesiyle kutladı.

Erken doğum nedeniyle sol ayağı kesilen ve babasının evinin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle yürümeye çalışırken çekilen fotoğrafıyla tanınan Yıldırım için Kepez ilçesindeki evinde doğum günü kutlaması yapıldı.

Babası Ali İhsan, annesi İlknur ve ağabeyi Mert Yıldırım ile üzerinde "İyi ki doğdun Özgem" yazılı pastanın mumlarını üfleyen minik Özge'nin yaşadığı mutluluk dikkati çekti. Babası, küçük kızına soğuk hava nedeniyle parka gidemediği için eve kurulabilen mini salıncak hediye etti.

Baba Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'nin kendileri için güzel bir yıl olduğunu, 2018'den de kızı için daha umutlu olduğunu söyledi.

Yıldırım, her şeyi kızının bir gülümsemesi için yaptığını, ona daha iyi gelecek hazırlamak amacıyla elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kızının sürekli parka gitmek istediğini anlatan Yıldırım, "Soğuk havalarda protezle ulaşım zor olacağı için parka fazla gidemiyorduk. Kızım da hep mutsuz oluyordu. Bu nedenle biz de parkı eve getirelim istedik. Salıncağı görünce çok mutlu oldu." diye konuştu.

- Özge'nin hikayesi

Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge Yıldırım, 13 günlükken sol ayağı "protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmişti.

Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine de ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmıştı.

Yıldırım, evinin salonunun tavanına kurduğu tekerlekli düzenekten sarkıttığı ipi kızını taşıyan kemere bağlamış, bu şekilde yürümesini sağlamıştı.

Özge ile ilgili haberlerin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayıp destek sözü vermişti. Ardından Özge, Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedaviye alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in girişimiyle Özge'ye yeni protez takılmıştı.