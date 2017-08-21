Minik Özge, Türel'i makamında ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım ve babası Ali İhsan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasına babasıyla gelen minik Özge, yanında getirdiği nazar boncuğunu Türel'e verdi. Minik Özge'yle yakından ilgilenen Türel, baba Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

Burada yapılan konuşmada Türel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın minik Özge'ye destek sözü verdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi yine bu konudaki hassasiyetlerinin kendilerini gururlandırdığını belirten Türel, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuya özel bir ehemmiyet ve önemi gösteriyor ve bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi olarak Özge'ye sağlık anlamında gereken bütün destekleri verdiklerini dile getiren Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de hukuki anlamda destek verdiğini söyledi.

Türel, her şeye rağmen hukuki bir konuda destek gerektiği anda da yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Minik Özge'nin yürüdüğünü gördükleri için çok mutlu oldukları değerlendirmesinde bulunan Türel, "Protezinin temini, doktorların nezaretinde, gözetiminde bununla ilgili gereken tedavilerin yapılması hususunda gerçekten güzel bir sonuç almış olduk." dedi.

Türel, Özge'nin sağlığına kavuşması için kendilerine destek veren başta Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Türkiye'nin ilk yüz ile kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan olmak üzere İstanbul'daki emeği geçen doktorlara ve herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

Türel, asıl teşekkürü Özge'nin annesi ve babasına ettiklerini belirterek, bu konuda anneyle babanın büyük bir mücadele verdiğini ve Özge'nin bu mücadelede yalnız olmadığını bütün Türkiye'nin gördüğünü vurguladı.

Her zaman ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmanın gayreti içinde olduklarını anlatan Türel, "Neticelerini de böyle Özge kardeşimizde olduğu gibi görüyor olmak bizim için hayatta hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli. O yüzden biz şimdi de onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha önce biz sizleri evde ziyaret etmiştik, bundan sonra da geliriz ve bunu takip edeceğim. Özge inşallah koşmaya başlayınca onu belediye sporun ampute takımında lisanslı sporcu olarak göreceğimiz günleri Allah bize göstersin."

Baba Ali İhsan Yıldırım ise Özge'nin daha önceki protezinin kötü olduğunu ve çocuğun bacağını yara yaptığı için yürümesini engellediğini söyledi.

Protezin rahat olmadığını ve değişme zamanı geldiğini belirten Yıldırım, Başkan Türel'in yardımları sonucunda Özge'nin yeni bir protez bacağa sahip olduğunu dile getirdi.

Yeni protezin bükülebildiğini, rahat olduğunu ve silikonlu yapısı nedeniyle Özge'nin bacağını acıtmadığını ifade eden Yıldırım, devlet büyüklerine, Türel ve doktor Özkan'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, artık hukuki olarak bu konuyla ilgileneceklerini vurguladı.

Evde yaptığı mekanizmayla Özge'ye koşmayı da öğreteceğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu sistemde Özge koşmayı öğrenecek. Yürümeyi öğrendiyse koşmayı neden öğrenmesin, koştukça sağa sola düşmeyeceği için daha iyi koşacak. Bu yapılan protez yürümesi için bir de koşması için ayrı bir protezi var. Yürümeyi iyice öğrenince sonra koşma protezini alacağız. Bu protez de Özge'ye özel olarak yapıldı." dedi.











