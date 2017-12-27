Minik Özge ve ailesi yeni yıla daha umutlu bakıyor

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, evinin tavanına monte ettiği makaralı düzenekle sol ayağı erken doğum sonrası kesilen 4 yaşındaki kızı Özge'yi yürütmeye çalışan Ali İhsan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türkiye'nin kendilerine sahip çıkması sonrası olumlu gelişmeler yaşadıklarını, 2018'e daha umutlu baktıklarını söyledi.

Minik Özge, AA muhabirinin, babasının evin tavanından sarkıttığı iple yürümeye çalışırken çektiği fotoğrafla gündem olmuştu. Baba Yıldırım, yaptığı düzenek ile her gün büyük bir sabırla çalıştırdığı küçük kızının hayata gülümseyerek bakmasını sağlamıştı.

Sevgi dolu hikayeleriyle tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Yıldırım ailesi için 2017 yılı gelecekteki güzel günlerin habercisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda destek sözü verdiği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanışan aileye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadele eden askeri birlikler ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki vatandaşlar sevgi dolu dilekler göndermişti.

Bu gelişmelerin ardından yeni protezlerine kavuşan minik Özge ve ailesi, 2018 yılına daha umutla bakıyor.

Baba Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaşıtlarıyla aynı hayatı sürdürebilmesi ve yüzündeki gülümsemenin eksik olmaması için çabaladığını belirtti.

Kızı için 2017'de çok güzel gelişmeler olduğunu anımsatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye Özge'yi tanıdı, bağrına bastı. Güzel yorumlar aldık. Bu bizi Özge'nin geleceği adına mutlu etti. İlk defa uçağa bindi ve İstanbul'a gitti. Rehabilitasyon sürecinin ardından bükülebilen protezine kavuştu. Şimdi de eve koşu bandı alıp, koşu çalışmalarına başlayacağız. Yürüyüşte yorulup kendini yere atıyor ve kasları istediğimiz gibi gelişmiyor. Koşu bandı ile daha kolay egzersiz yapabilecek. Bize fizik tedavi veren doktorlar da koşu bandını tavsiye etti. Onların önerisi üzerine koşu bandında koşmaya da başlayacak. 2017 umut yılı oldu 2018'e daha umutlu bakıyoruz."

- "Ampute sporcusu olması beni mutlu eder"

Özge'nin yavaş yavaş geliştiğini ve her şeyi öğrendiğini ifade eden Yıldırım, kızına iyi bir gelecek hazırlamak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Kızının ileride ampute milli sporcu olmasını istediğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'de milli ampute sporcuları kupa kazandırıyor, altın madalya alıyor. Kızım da bayan ampute takımlarında oynayabilir. Ampute sporcusu olması beni mutlu eder ve gurur verir. Yaptığım sistem başka engellilere de umut oldu. Beni çok arayan oldu. Sistemin nasıl olduğunu, nasıl yaptıracaklarını sordular. Kendilerine tarif ettim. Başka engellilere de faydam olduysa ne mutlu bana. Bu sistem geliştirilebilir. Bir engelli yatağından kalkıp tuvalete, mutfağa kadar bu sistemi kullanarak tüm evi gezebilir."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü

Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine de ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmıştı.

Yıldırım, evinin salonunun tavanına kurduğu tekerlekli düzenekten sarkıttığı ipi kızını taşıyan kemere bağlamış, bu şekilde yürümesini sağlamıştı.

Özge ile ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayıp destek sözü vermişti. Ardından Özge, Kepez Devlet Hastanesinde fizik tedaviye alınmıştı. Baba Yıldırım, davaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, kızının sağlık durumuyla ilgili de Türkiye'nin ilk yüz, kol ve bacak naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmüştü. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in girişimiyle Özge'ye yeni protez takılmıştı.