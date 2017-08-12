Minik Yağmur harçlığını Kızılay'a bağışladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Yağmur Temel, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığına gelerek kumbarasında biriktirdiği 217 lirayı bağışladı.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığından yapılan açıklamayan göre, bir televizyon programında yemek bulamayan çocukların görüntüsünü izleyen Yağmur Temel, kumbarasında biriktirdiği paraları yardım amacıyla Türk Kızılayı'na bağışlamak istedi.

Babasına durumu anlatan ve babasıyla birlikte Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığına gelen minik Yağmur, burada Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım tarafından karşılandı. Minik Yağmur, kumbarasında biriktirdiği 217 lirayı ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi için Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım'a teslim etti.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yıldırım, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yağmur gibi birçok çocuğumuz iyilik dolusu ve dünyayı kurtaracaklar. Şube olarak çocuklar için birçok proje geliştirdik. Halen 81 İl 81 Anaokulu gibi önemli bir projeyle çocuklarımızın iyilikle dolu bir hayat geçirmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.



