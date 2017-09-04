Miniklerden kum tanelerine

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi çocuklara uygulanan kum sanatı eğitimi, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarırken, el becerileri ve hayal gücünü geliştiriyor.

Sanat ve tasarım atölyelerinde alternatif eğitim alan 3 ila 6 yaş arasındaki minikler kum, ışık ve cama hayallerini yansıtıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat eğitiminin özellikle çocukların yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Çocukların erken dönemde sanatın farklı dalları ile tanışmasının estetik becerilerini geliştirdiğini belirten Fazlıoğlu, "Resim, müzik, seramik, dans ve sunum çocukların kendini ifade etme becerilerini desteklemektedir." dedi.

Sanat eğitiminde farklı materyaller kullanılmasının çocukların düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladığını ifade eden Fazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanat eğitimi çocukların problem çözme becerilerinin gelişimi için önemlidir. Kum çalışmaları bu eğitim içinde popüler olarak yerini almakta ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Sanat eğitiminde kullanılacak materyallerin sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmamasına dikkat edilmeli. Çocukların gelişim düzeylerine uygun materyallerin bu eğitimlerde kullanılması da önemlidir. Ayrıca kum sanatı eğitimi ve sanat dallarına ilişkin çocuklara verilecek eğitimlerin yetkin kişilerce verilmesi de önemlidir."

- Çocuk iç dünyasını kuma yansıtır

Tasarım çocuk atölyesi sanat ve doğa eğitimcisi Sevda Mutlu Öğütçü de dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi çocuklara alternatif eğitim kapsamında sanat eğitimi verildiğini söyledi.

Kreş öğrencilerine verilen sanat eğitiminin çocukları okula hazırladığını belirten Öğütçü, "Kum sanatı da son dönemdeki popüler sanat dallarından biri. Kreş çağındaki çocukların doğal materyallerle eğitimler alması onların içsel yolculuklarının ortaya çıkmasında önemlidir. Eğitimlerde kullanılan materyallerin doğal olması hayata bakış açılarına katkı sağlar. Kum sanatı eğitiminde çocuklar içinden geçenleri, hayallerini, gerçekleştirmek istediklerin, sevdikleri şeyleri farkında olmadan kumla çizdikleriyle ortaya çıkartır." diye konuştu.

Ailelerin ve eğitimcilerin çocuklarını bu eğitimler sırasında gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Öğütçü, kum sanatı eğitiminde miniklerin yeteneklerini ve gelecekte olmak istediği yeri yada mesleği atölyede kumla yansıtabileceğini kaydetti.

- Ödül ve ceza yerine sanat eğitimi

Kızı sanat atölyesinde eğitim alan Emine Polat da kızının 3,5 yaşında olmasına rağmen var olan potansiyelini kum sanatıyla ortaya çıkardığını ifade etti.

Nitelikli eğitimin çocukta var olan potansiyeli geliştirmek olduğunu dile getiren Polat, "Ben de sınıf öğretmeniyim. Eğitim, ödül ya da ceza üzerine yaklaşımlar yerine, çocukların var olan potansiyelini geliştirme anlamında hayata geçirilmelidir. Kum sanatı eğitiminde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor hem de cam, ışık ve kum gibi doğal materyallerle kendini geliştiriyor. Eğitimden bir süre sonra kızımda olumlu gelişmeler gördük." dedi.

Kum sanatı eğitimi alan 6 yaşındaki Milda Sayın, kumla oynamanın rahatlattığını söyledi. Kum terapisini sevdiğini dile getiren Sayın, "Eğitim içime sevgi katıyor. Hayal gücümü çalıştırıyor. Kuma içimden geçen birçok şeyi çiziyorum. Mesela hayal ettiğim bir ağaç, çiçek, kalp ve desenler yapıyorum." şeklinde konuştu.