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Miniklerden kum tanelerine 'estetik' dokunuş

Dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi çocuklara uygulanan kum sanatı eğitimi, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarırken, el becerileri ve hayal gücünü geliştiriyor.

Miniklerden kum tanelerine 'estetik' dokunuş

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi çocuklara uygulanan kum sanatı eğitimi, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarırken, el becerileri ve hayal gücünü geliştiriyor.

Sanat ve tasarım atölyelerinde alternatif eğitim alan 3 ila 6 yaş arasındaki minikler kum, ışık ve cama hayallerini yansıtıyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanat eğitiminin özellikle çocukların yaratıcılıklarının gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Çocukların erken dönemde sanatın farklı dalları ile tanışmasının estetik becerilerini geliştirdiğini belirten Fazlıoğlu, "Resim, müzik, seramik, dans ve sunum çocukların kendini ifade etme becerilerini desteklemektedir." dedi.

Sanat eğitiminde farklı materyaller kullanılmasının çocukların düşünce yapılarının gelişimine katkı sağladığını ifade eden Fazlıoğlu, "Sanat eğitimi çocukların problem çözme becerilerinin gelişimi için önemlidir. Kum çalışmaları bu eğitim içinde popüler olarak yerini almakta ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Çocuk iç dünyasını kuma yansıtır"

Tasarım çocuk atölyesi sanat ve doğa eğitimcisi Sevda Mutlu Öğütçü de dünyanın birçok ülkesinde okul öncesi çocuklara alternatif eğitim kapsamında sanat eğitimi verildiğini söyledi.

Ailelerin ve eğitimcilerin çocuklarını bu eğitimler sırasında gözlemlemesi gerektiğini vurgulayan Öğütçü, kum sanatı eğitiminde miniklerin yeteneklerini ve gelecekte olmak istediği yeri yada mesleği atölyede kumla yansıtabileceğini kaydetti.

Kızı sanat atölyesinde eğitim alan Emine Polat da kızının 3,5 yaşında olmasına rağmen var olan potansiyelini kum sanatıyla ortaya çıkardığını ifade etti.


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çocuklarEstetik BecerileriProf. Dr. Yeşim FazlıoğluSanat EğitimiTürkiye
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