CANNES (AA) - Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen MIPTV 2017 Televizyon ve Dijital İçerik Fuarı'na katılan "Global Agency" Üst Yöneticisi İzzet Pinto, ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bir afişle lansmanı yapılan yeni şarkı yarışma formatının fuarda çok ses getirdiğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Pinto, "Biz bu fuarda, yeni yarışma programımızın dünya lansmanını Donald Trump'ı kullanarak yapmaya karar verdik. Yarışmamızın adı 'Dönüşü muhteşem olacak'. Bu bir şarkı yarışması." dedi.

Projenin lansmanı için kullandıkları afişin çok etkili olduğunu vurgulayan Pinto, "Trump'ı kampanyada kullanmamız çok ses getirdi. Tahmin ediyorum ki 2 yıl içinde 35 veya 40 ülkede yayında olacağız." diye konuştu.

Fuarda tanıtımı yapılan yarışmanın programın afişinde Trump'ın sokakta gitar çalan ve para toplayan bir durumda resmediliyor. Afişte ayrıca "Şöhretini geri getir" şeklinde bir slogan da yer alıyor.